İsrail'den Halep'e hava saldırısı

Suriye hükümeti, İsrail'in Halep'e hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

SANA'nın haberine göre, salı gecesi 23.00 sularında İsrail'e ait savaş uçakları Halep'te Şeyh Nacar bölgesine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda bazı füzelerin savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Al Masdar'ın bir askeri kaynağa dayandırdığı haberinde ise pek çok füzenin hedefini vurduğu, şiddetli patlamaların Halep vilayeti genelinde duyulduğu bildirildi.

AA'nın "yerel kaynaklara" dayandırdığı haberinde saldırının Halep'teki İran güçlerinin bulunduğu silah deposunu hedef aldığı öne sürüldü.

Al Masdar ise hem İranlı hem de Suriyeli askeri bina ve mevzilerin vurulduğunu açıkladı.

Bu saldırı, İsrail'in Halep'e dönük 2018'den bu yana ikinci hava operasyonu oldu. İlk saldırıda F-35 uçakları kullanılmıştı. Bu saldırıda hangi tip uçağın kullanıldığı tespit edilemedi.

İsrail, Suriye içinde İran ve Hizbullah hedeflerini birçok kez hedef almıştı. İsrail ordusu, son olarak 21 Ocak'ta Suriye topraklarında İran Devrim Muhafızları'na bağlı özel güç Feylak el Kudüs'e ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)