28 Mart 2019 09:18

Sarı Yelekliler'e Paris'te eylem yasağı

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler'in 30 Mart'ta Pariste yapmayı planladığı eylemi yasakladığını açıkladı.

Sarı Yelekliler'e Paris'te eylem yasağı

Fotoğraf: Eren Araman/EVRENSEL

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    Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Sarı Yelekliler'in 30 Mart Cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı eylemi yasakladığını bildirdi.

    AA'da yer alan habere göre, Bakan Castaner, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, Sarı Yelekliler'in Cumartesi günü Champs-Elysees Caddesi'nde yapmayı planladığı eylemde yeni şiddet olayları çıkarmayı hedeflediğini savunarak, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'a bu eylemi yasaklama talimatı verdiğini belirtti.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 16 Mart'taki eylemde çıkan olaylardan sonra güvenlik önlemlerinin artırılmasını istediğini kaydeden Castaner, şiddet olaylarının tekrarlanmasını engellemeye çalıştıklarını ileri sürdü.

    NE OLMUŞTU?

    Hükümet, Sarı Yelekliler'in geçen hafta Champs-Elysees Caddesi'nde eylem yapmasını yasaklamıştı.

    Sarı Yelekliler, 16 Mart'ta Macron yönetiminin politikalarını protesto etmek için ülke genelinde yeniden sokağa çıkmış, polis Paris'te sokağa çıkanlara biber gazı ve tazyikli suyla saldırmıştı.

    Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında 2'si polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Eylemde 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

    Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı protestolara dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri 17 Kasım 2018'den bu yana devam ediyor.

    Hükümetin paylaştığı rakamlara göre, eylemlerde şimdiye kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi de hapis cezasına çarptırıldı. (DIŞ HABERLER)

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