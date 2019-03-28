28 Mart 2019 08:40
Son Güncellenme Tarihi: 28 Mart 2019 14:52

"Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar: Haberimiz yoktu

"Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğinden habersiz olduklarını söyledi.

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"Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar: Haberimiz yoktu

Sanatçılar (soldan sağa) Göksel Kortay, Haldun Dormen ve Nevra Serezli | Görsel, "Sanat Varsa Hayat Var" klibinden alınan ekran alıntısıdır

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    Televizyon ve sosyal medyada yayımlanan “Sanat Varsa Hayat Var” başlıklı klipte yer alan sanatçılar, bu klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğinden habersiz olduklarını söyledi.

    Dünya Tiyatro Günü için dün (27 Mart) televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayımlanan “Sanat Varsa Hayat Var” başlıklı klipte yer alan sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmediklerini söyledi. Klipte yer alan sanatçılar Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay ise konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuştu.

    Habere göre, Suna Keskin, Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Nevra Serezli gibi neredeyse tüm sanatçılar bu klip için Nilgün Belgün’ün kendilerini arayıp çağırdığını söyledi. Sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini hatta klibin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Tiyatro Günü mesajını bilmediklerini söyledi.

    Nilgün Belgün ise "Buradaki kötü niyet ve düşünceyi anlamış değilim" diyerek klipte yer aldığı için rahatsız olduğunu söyleyen sanatçıları suçladı.

    "BU ZAMANA KADAR AKP'DEN GELEN HİÇBİR DAVETE KATILMADIM"

    Yönetmen ve Oyuncu Haldun Dormen, "Tamamen Nilgün’ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik. Ben bu zamana kadar AKP’den gelen hiçbir davete, hiçbir yemeğe katılmadım. Nilgün’ün haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum, kendisi de olmadığını söylüyor." ifadesini kullandı.

    SUNA KESKİN: YAYIMLANDIKTAN SONRA ÖĞRENDİM

    Tiyatro Oyuncusu Suna Keskin ise, "Teklif bana Nilgün Belgün’den geldi, söz konusu tiyatro ve sanat olunca benim için akan sular durur. Dünya Tiyatro Günü için bir klip dediği için kabul ettim. Ama ben klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyordum. Ben de klip yayımlandıktan sonra öğrendim." dedi.

    NEVRA SEREZLİ: 'TİYATRO' DENİLİNCE GİTTİM

    Oyuncu Nevre Serezli ise "Tiyatro için bir şarkı yapıldı ve Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak dedildi. Onun için gittim sorgulamadım açıkçası. Haldun Dormen ve diğer arkadaşlarımın ismini de duyunca... Nilgün Belgün beni aramış ulaşamamış, BKM’nin müdürü aradı 'Tiyatro Günü için bir klip çekiliyor' dedi. Bir nebze yardımcı olunursa diye gittim. Ama sonradan klibin sonuna bir şeyler konulmuş bilmiyorum. Olumlu yönden de bakmak gerekirse Cumhurbaşkanı Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamış. Yaşını başını almış insanlarız, kolay kolay kullanılmayız, art niyet aramıyorum. Biz sanatçılar, çocuklar için ya da engelliler için denildiğinde tabii varım diyoruz. Bazı zamanlarda bunu düşünmezsiniz tiyato lafı denilince gittim." ifadelerini kullandı.

    GÖKSEL KORTAY: HABERİMİZ YOKTU

    Oyuncu Göksel Kortay da "haberimiz yoktu" dedi. Kortay şu ifadeleri kullandı: "Nilgün Belgün’ün davetiyle gittik, haberimiz yoktu. Videoyu da akşam 17.00’de izleyince gördük ne olduğunu. Ama biz bu ülkenin sanatçılarıyız, bu ülkenin halkına sanat yapıyoruz, tası tarağı toparlayıp gidemeyiz. Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını bilseydim gider miydim, net bir şey söyleyemiyorum tabii ama; sanat ayrımcı değil, birleştiricidir. Ben her türlü yasaklamaya karşı özgürlükten demokrasiden yanayım. Sanata emek vermiş sanatçıların Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun, dilerim tiyatrolar hiç boş kalmaz. Tiyatro bitmez, tiyatro benim bitmez sevdamdır."

    "SİYASİ ERK ADINA FİGÜRAN YAPILMASI AFFEDİLİR GİBİ DEĞİL"

    Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan 'Sanat varsa hayat var' klibi için açıklama yapan Oyuncu Orhan Aydın ise şu ifadeleri kullandı: "Bazı utanmazlıklar affedilir gibi değil, hele Türkiye tiyatrosunda duayen olduğunu bildiğimiz bazı isimlerin bir müsamerenin dekoruymuş gibi kullanılarak siyasi erk adına 'figüran' yapılması hiç affedilir gibi değil"

    Genco Erkal ise “Bugüne kadar Kadıköy’de yapılmış Tiyatrolar Günü yürüyüşleri içerisinde en kalabalık olan yürüyüştü. Hem tiyatrocuların hem de izleyicilerin inanılmaz katılımı oldu, bunu yasaklama kararına bir tepki olarak görüyorum” diyerek, oyuncuların yer aldığı kliple ilgili bir şey söylemek istemediğini belirtti.

    "Sanat varsa hayat var" adlı şarkının seslendirildiği klipte Haldun Dormen, Nilgün Belgün, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu rol aldı.

    NİLGÜN BELGÜN'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

    Konuyla ilgili Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Nilgün Belgün yapılan klibin Kültür Bakanlığı desteğiyle yayımlanacağını klipteki sanatçılarla paylaştıklarını; fakat Cumhurbaşkanlığı desteğiyle değil de Kültür Bakanlığı desteğiyle olarak aktardıklarını belirtti. “Kültür Bakanlığı da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı değil mi?” diyen Belgün, seçimlerden hemen önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm televizyon kanallarında yayımlayarak Dünya Tiyatro Günü’nü kutladığı klibin sonuna kendi mesajını ekleyeceğinden sonradan haberdar olduklarını aktardı.

    Belgün, gün içerisinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "Projenin yasal izinleri için tüm sanatçı dostlarımdan muvafakatnameler alınmış ve reklam yayına girmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun yer aldığı videonun son hali WhatsApp'tan herkesle paylaşılmıştır" dedi. Belgün, "Her zaman güzellikten, sevmekten, barıştan bahseden bizler neden yine en güzeli eleştiririz? Sayın Cumhurbaşkanımız Fazıl Say'ın konserine gittiğinde rahatsız olanlar yine sanat için yapılan bir şeyden rahatsızlar. Tiyatro adına, sanat adına yaptığımız projeyi sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya Tiyatro Günü'ne özel olarak yayınlayarak bir nevi bize destek verip bizim için anlamlı olan bu günü kutladı. Buradaki kötü niyet ve düşünceyi açıkçası anlamış değilim" ifadelerini kullandı.

    CUMHURBAŞKANLIĞININ PAYLAŞIMI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoya “Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun” notunu düştü.

    (HABER MERKEZİ)

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