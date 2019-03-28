"Sanat Varsa Hayat Var" klibinde yer alan sanatçılar: "Haberimiz yok"

Televizyon ve sosyal medyada yayımlanan “Sanat Varsa Hayat Var” başlıklı klipte yer alan sanatçılar, bu klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğinden habersiz olduklarını söyledi.

Dünya Tiyatro Günü, dün (27 Mart) televizyon kanallarında ve sosyal medyada yayımlanan “Sanat Varsa Hayat Var” başlıklı klipte yer alan sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmediklerini söyledi. Klipte yer alan sanatçılar Haldun Dormen, Suna Keskin, Nevra Serezli ve Göksel Kortay ise konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuştu.

Habere göre, Suna Keskin, Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Nevra Serezli gibi neredeyse tüm sanatçılar bu klip için Nilgün Belgün’ün kendilerini arayıp çağırdığını söyledi. Sanatçılar, klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini hatta klibin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Tiyatro Günü mesajını bilmediklerini söyledi.

"ERDOĞAN'IN MESAJINDAN SONRADAN HABERDAR OLDUK"

Konuyla ilgili konuşan Nilgün Belgün ise yapılan klibin Kültür Bakanlığı desteğiyle yayımlanacağını klipteki sanatçılarla paylaştıklarını; fakat Cumhurbaşkanlığı desteğiyle değil de Kültür Bakanlığı desteğiyle olarak aktardıklarını belirtti. “Kültür Bakanlığı da Cumhurbaşkanlığı’na bağlı değil mi?” diyen Belgün, seçimlerden hemen önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm televizyon kanallarında yayımlayarak Dünya Tiyatro Günü’nü kutladığı klibin sonuna kendi mesajını ekleyeceğinden sonradan haberdar olduklarını aktardı.

"BU ZAMANA KADAR AKP'DEN GELEN HİÇBİR DAVETE KATILMADIM"

Yönetmen ve Oyuncu Haldun Dormen, "Tamamen Nilgün’ün kurbanı olduk diyorum, hiçbirimiz bunun siyasi bir sonucu olacağından haberdar değildik. Ben bu zamana kadar AKP’den gelen hiçbir davete, hiçbir yemeğe katılmadım. Nilgün’ün haberi var mıydı yok muydu bilmiyorum, kendisi de olmadığını söylüyor." ifadesini kullandı.

SUNA KESKİN: YAYIMLANDIKTAN SONRA ÖĞRENDİM

Tiyatro Oyuncusu Suna Keskin ise, "Teklif bana Nilgün Belgün’den geldi, söz konusu tiyatro ve sanat olunca benim için akan sular durur. Dünya Tiyatro Günü için bir klip dediği için kabul ettim. Ama ben klibin Cumhurbaşkanlığı için çekildiğini bilmiyordum. Ben de klip yayımlandıktan sonra öğrendim." dedi.

NEVRA SEREZLİ: 'TİYATRO' DENİLİNCE GİTTİM

Oyuncu Nevre Serezli ise "Tiyatro için bir şarkı yapıldı ve Dünya Tiyatro Günü’nde yayımlanacak dedildi. Onun için gittim sorgulamadım açıkçası. Haldun Dormen ve diğer arkadaşlarımın ismini de duyunca... Nilgün Belgün beni aramış ulaşamamış, BKM’nin müdürü aradı 'Tiyatro Günü için bir klip çekiliyor' dedi. Bir nebze yardımcı olunursa diye gittim. Ama sonradan klibin sonuna bir şeyler konulmuş bilmiyorum. Olumlu yönden de bakmak gerekirse Cumhurbaşkanı Dünya Tiyatro Günü’nü kutlamış. Yaşını başını almış insanlarız, kolay kolay kullanılmayız, art niyet aramıyorum. Biz sanatçılar, çocuklar için ya da engelliler için denildiğinde tabii varım diyoruz. Bazı zamanlarda bunu düşünmezsiniz tiyato lafı denilince gittim." ifadelerini kullandı.

GÖKSEL KORTAY: HABERİMİZ YOKTU

Oyuncu Göksel Kortay da "haberimiz yoktu" dedi. Kortay şu ifadeleri kullandı: "Nilgün Belgün’ün davetiyle gittik, haberimiz yoktu. Videoyu da akşam 17.00’de izleyince gördük ne olduğunu. Ama biz bu ülkenin sanatçılarıyız, bu ülkenin halkına sanat yapıyoruz, tası tarağı toparlayıp gidemeyiz. Cumhurbaşkanlığı için yapıldığını bilseydim gider miydim, net bir şey söyleyemiyorum tabii ama; sanat ayrımcı değil, birleştiricidir. Ben her türlü yasaklamaya karşı özgürlükten demokrasiden yanayım. Sanata emek vermiş sanatçıların Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun, dilerim tiyatrolar hiç boş kalmaz. Tiyatro bitmez, tiyatro benim bitmez sevdamdır."

"SİYASİ ERK ADINA FİGÜRAN YAPILMASI AFFEDİLİR GİBİ DEĞİL"

Cumhurbaşkanlığı tarafından paylaşılan 'Sanat varsa hayat var' klibi için açıklama yapan Oyuncu Orhan Aydın ise şu ifadeleri kullandı: "Bazı utanmazlıklar affedilir gibi değil, hele Türkiye tiyatrosunda duayen olduğunu bildiğimiz bazı isimlerin bir müsamerenin dekoruymuş gibi kullanılarak siyasi erk adına 'figüran' yapılması hiç affedilir gibi değil"

Genco Erkal ise “Bugüne kadar Kadıköy’de yapılmış Tiyatrolar Günü yürüyüşleri içerisinde en kalabalık olan yürüyüştü. Hem tiyatrocuların hem de izleyicilerin inanılmaz katılımı oldu, bunu yasaklama kararına bir tepki olarak görüyorum” diyerek, oyuncuların yer aldığı kliple ilgili bir şey söylemek istemediğini belirtti.

"Sanat varsa hayat var" adlı şarkının seslendirildiği klipte Haldun Dormen, Nilgün Belgün, Göksel Kortay, Nevra Serezli, Suna Keskin, Nurseli İdiz, Oya Başar, Hakan Altuner, Kerem Atabeyoğlu, Tamer Karadağlı, Gülen Karaman, Doğa Rutkay, Şebnem Özinal, İrfan Kangı, Ümit Kantarcılar, Merve Sevi, Damla Cercisoğlu rol aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı videoya “Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun” notunu düştü.

(HABER MERKEZİ)

Tiyatrocular: Sanata her türlü saldırıyı reddediyoruz

27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşü yasaklandı