Mehmet Özhaseki'nin daha önce Mansur Yavaş'ı övdüğü video ortaya çıktı

CHP'nin Ankara Büyük Şehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş için "belediyeciliği de bilmiyor açıkça ilan ediyorum" diyen AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin daha önce Yavaş'ın hizmetlerini övdüğü bir video ortaya çıktı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Videoya göre; Mansur Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde belediyenin bir etkinliğine katılan Özhaseki, Mansur Yavaş’ın faaliyetlerini övüyor ve Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ediyor.

“Değerli Belediye Başkanımız Mansur Bey’in yapmış olduğu çalışmaları izlemiş ve dinlemiş olduk. Bir yöre nasıl kalkınır, bir yörede neler yapılırsa o yöre ayağa kalkar, çok güzel canlı bir örnekle hep beraber seyrettik. Başkanımızın ellerine sağlık. İnşallah bundan sonra da güzel görevlerde bulunur diye de temennide bulunuyoruz.”

Özhaseki’ye ait olduğu ileri sürülen video, kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

ÖZHASEKİ, MANSUR YAVAŞ İÇİN "BELEDİYECİLİĞİ BİLMİYOR" DEMİŞTİ

Mehmet Özhaseki, 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla AKM Hipodrom’da gerçekleşen "Cumhur İttifakı Ankara Mitingi"nde Mansur Yavaş için şu sözleri söylemişti: "Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı üç dönemdir aday, böyle bir proje ile çıktı mı? Hayır. Ve belediyeciliği de bilmiyor açıkça ilan ediyorum. Tuhaf tuhaf gülünecek işler söylüyor, güler misiniz, ağlar mısınız. Gerçekten belediyeciliği bilmiyor ve gerçekten de projesi yok." (HABER MERKEZİ)

Mehmet Özhaseki'nin, Mansur Yavaş seçilsin diye dua ettiği anlaşılalı birkaç saat oldu:)#İkiFarklıÖzhaseki pic.twitter.com/Hw37MqL7jC — Kaç Saat Oldu? (@kacsaatoldunet) 27 Mart 2019