Erdoğan'dan anket açıklaması: Bu seçimde ciddi yanılma yaşayacaklar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak canlı yayınına katıldı. Daha önce "Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var, güvenmiyorum" diyen Erdoğan bu kez de "bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak " ifadelerinde bulundu. Erdoğan ayrıca "Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız" sözlerini yineledi. Erdoğan, CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a yönelik olarak da "Allah göstermesin, Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi?" ifadelerini kullandı.

"ANKET ŞİRKETLERİNİN YANILGI İÇİNDE OLDUKLARINI PAZAR AKŞAMI GÖRECEĞİZ"

"Meydanların diline baktığımızda, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak."

"Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını, gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var

"Cumhur İttifakı olduğu sürece, bu topraklar üzerinde 'Kürdistan' diye bir bölge inşa etmeleri söz konusu değildir."

HDP'Yİ HEDEF ALDI

Cumhur İttifakı ile baş edemeyeceklerini anlayınca HDP'ye oy veren Kürt kardeşlerimi 'terörist' ilan ettiğimi iddia ederek, büyük bir yalana sarıldılar. Bu alçaklıktır, alçalmaktır."

"HDP, nerede aday göstermediyse bilesiniz ki oranın suflörlerinden bir tanesi onlar. Neresi, Kandil. O, sufle ediyor ve aşağıda da dizayn ona göre yapılıyor."

"GÖREVDEN ALACAĞIZ"

"Yüksek Seçim Kurulu, bu GBT olaylarını dört dörtlük çıkarmıyor. Aslında bunun çıkması, bunların aday olamaması lazım. Millet terör çukurları kazan değil, gül bahçeleri açan belediyeciliği hak ediyor."

"Milletimizin oyunun rengini zorla değiştirmeye kalkan, karşısında bizi bulur."

"Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız. Bunu yine söylüyorum."

MANSUR YAVAŞ'A: ANKARA BU TÜR CAMBAZLARA TESLİM EDİLİR Mİ?

"(Mansur Yavaş) Bu adamın vergi ile de sıkıntıları var. Hepsi dökülüyor. Bunların da Bay Kemal takipçisi olmasa dahi bizler takipçisiyiz. Allah göstermesin, Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi?"

"BM, bu kararı vermiş olmasına rağmen şu anda Trump maalesef adeta bir Ali kıran baş kesen. Kudüs meselesinde takındığı tavır öyle."

"AYASOFYA'YI CAMİ OLARAK ANACAĞIZ"

"Ayasofya, müze olarak anılmayacak. O statüden bir defa çıkacak, Ayasofya'yı cami olarak anacağız."

(AA)