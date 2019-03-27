CPS Automotive işçilerinin mücadelesi sonuç verdi

İstanbul Tuzla’da kurulu CPS Automotive’de işten atılan işçilerin kıdem tazminatı için başlattıkları direniş sonuç verdi. İşçilerin eylemleri üzerine tazminatların ilk bölümü ödendi. Tazminatların geri kalan bölümünün önümüzdeki hafta içerisinde ödeneceği açıklandı.

İstanbul Tuzla’da CPS Automotive Tekstil’de işten atılan Deriteks üyesi işçilerin kıdem tazminatları için başlattığı mücadele sonuç verdi. İşçilerin sevkıyatları engellemesi üzerine patron kıdem tazminatlarının bir bölümünü bugün işçilerin hesabına yatırdı. Tazminatların geri kalan bölümünün ise önümüzdeki hafta yatırılması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Deriteks Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, işçilerin kararlı tutumu üzerine patronun kıdem tazminatlarını ödemek zorunda kaldığını ifade etti. Tay, bundan sonra da bütün üyelerinin hak arama mücadelesinde yanlarında durmaya devam edeceklerini dile getirdi. (İstanbul/EVRENSEL)

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