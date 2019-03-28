Önce sandık başına sonra sandık peşine

Birkan BULUT

Ankara

Seçimlerin güvenliğine ilişkin kaygıları ve yaşanan sorunlarını sorduğumuz CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu ve HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, oy vermenin ardından seçim güvenliğinin sağlanması için sandığın kapanmasına, sayım ve birleştirme işlemlerine kadar sürecin yerinde takip edilmesi gerektiğini söyledi.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki seçmen taşıma, sandık taşıma ve cezaevlerinde oy kullanma hakkının gasbı gibi birçok engel ile karşılaştıklarını anlattı. Cezaevlerindeki binlerce tutuklunun seçme ve seçilme hakkının elinden alındığını belirten Tiryaki, “Hükümlüler kayıtlı oldukları adresleri dışında bir ildeyseler oy kullanamayacaklar. Örneğin; adresi Manisa olan biri Denizli Cezaevindeyse oy kullanamayacak. Oysa daha önceki seçimlerde kullanmışlardı. Bir yasal değişiklik olmamasına rağmen fiilen hakları elinden alınıyor” dedi.

Birçok ilde sandıkların taşınması sorunu olduğunu ifade eden Tiryaki, sandık taşımalara güvenlik sorunu olmasının iddia edildiğini söyledi. Yaklaşık 60 bin seçmenin taşındığını aktaran Tiryaki, “Milyonlarca seçmen arasında 60 bin çok büyük bir rakam olarak gözükmeyebilir ama yerel seçimlerde 300-500 civarında seçmenin oy kullanmaması bile bazı ilçelerde sonuçları etkileyebiliyor” dedi.

"GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞKA İLDE YEREL YÖNETİMİ BELİRLEMEMELİ"

Ayrıca tüm itirazlarına rağmen güvenlik görevlilerinin gönderildikleri farklı illerde oyu kullanmasının söz konusu olduğunu belirten Tiryaki, Ankara’da yaşayan bir güvenlik görevlisinin Diyarbakır’da yerel yönetimleri belirleme hakkının olmaması gerektiğini söyledi. HDP olarak seçime girdikleri yerlerdeki sandık kurullarında yaklaşık 60 bin kişi görevlendirdiklerini kaydeden Tiryaki, bir o kadar da müşahidin de pazar günü görev alacağını aktardı. Seçim günü binlerce avukatı ile seçimleri takip edeceklerini belirten Tiryaki, “Her ilde koordinasyonumuz var. Akşamları birleştirme işlemlerini arkadaşlarımız yakından takip edecekler. Aday göstermediğimiz yerlerde görevli eksiğimiz var ancak diğer muhalefet partilerinin bu konuda duyarlı olduklarını düşünüyorum. Seçmenlere gönül rahatlığıyla sandığa gitmeleri gerektiğini söyleyebilirim. ‘Ne oy atarsak atalım çalacaklar’, ‘Sonuçları değiştirecekler’ diye düşünmesinler. Eğer partiler sorumluluklarını yerine getirirse, hep birlikte oy kullanma, sayım ve birleştirme aşamalarını takip edersek bir sorun olacağını düşünmüyorum” dedi.

"OY VERDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ DE İZLENMELİ"

YSK, CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, sandık güvenliği konusunda bir sorun olmaması için asıl olarak insanların sandık başında olması gerektiğini belirterek, “Sandıkta görevli olmanın yanı sıra tasnif sırasında kenarda olmanın bile çok büyük bir anlamı var. Oy vermenin ardından seçim güvenliğinin sağlanması için sandık kapanana kadar ve sonrasındaki süreci izlemek gerekiyor” dedi.

"142 BELGELİ KİŞİNİN SANDIĞI KONTROL EDİLMELİ"

Yakupoğlu, 142 görev belgesinin mükerrer oy riskini doğuracağı endişelerine ilişkin ise 23 Mart’a kadar tüm görevlilerin listeye eklendiğini ve parti olarak takipçisi olduklarını söyledi. Kanuna göre belge sandık kuruluna verildikten sonra kişinin kayıtlı olduğu sandığa oy kullanamayacağı yönünde şerh düşüldüğünü, görevli olduğu seçmen listesine eklendiğini belirten Yakupoğlu, “Ancak kendi sandığına bilgi verilmezse iki sandıkta da oy kullanabilir. Bunun kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.