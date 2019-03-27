Tarihi kalıntılardaki zemin suyu hakkındaki sorular yanıtsız kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, İzmir Konak’ta 2016 yılında bulunan Roma dönemine ait liman ve hamam kalıntılarındaki zemin suyunun halen giderilmemesi üzerine CHP’li Murat Bakan tarafından verilen soru önergesindeki soruları yanıtsız bıraktı.

CHP’Lİ BAKAN’DAN İKİNCİ SORU ÖNERGESİ

Bakan Ersoy tarafından soru önergesine verilen cevapta, müze müdürlüğü denetimindeki çalışmaların tamamlandığını belirtip zemin suyunun giderilmesine ilişkin raporun Koruma Kurulu’na iletilmesinin beklendiğini ifade etti. Soru önergesine verilen cevapta “Gelinen aşamada Kurul Kararı gereğince, alanında uzman ekip tarafından çalışmalar yürütülmekte olup çalışmaların tamamlanmasını müteakiben hazırlanacak rapor ivedilikle ilgili Koruma Kurulu’na iletilmesi halinde, 2863 sayılı Kanun, ilgili alt mevzuat ve alanın nihai sit statüsü doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilecektir” denildi. CHP’li Bakan Aralık ayında verdiği soru önergesindeki soruların Bakan Ersoy tarafından yanıtsız bırakılması üzerine ikinci bir soru önergesi vererek bir önceki soru önergesindeki soruları tekrar Bakan Ersoy’a sordu.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan 120 yıllık Kaptan Mustafa Paşa İş Hanı’nın yıkılıp yap-işlet-devret modeliyle yerine iş merkezi ve otel gibi binaların inşası için 2016 yılında yapılan kazılarda arkeolojik kalıntılara rastlanmış ve kazı çalışmaları durmuştu. Mayıs 2018’de İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen kararla bölgede sondaj yapılmış ve incelenen kalıntıların Roma dönemine ait liman, hamam yapısı kalıntıları olduğu saptanmıştı. ‘Mutlak korunması gerekli alan’ olarak değerlendirilen söz konusu alanda gerekli çalışmaların ilerlememesi üzerine CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından Aralık ayında gerekli çalışmaların yürütülmemesinin nedenini, tarihi alandaki mevcut zemin suyunun giderilmesi ve önlenmesine ilişkin çalışmaların ne zaman başlayacağını ve söz konusu tarihi alanın arkeolojik çalışmalar tamamlandıktan sonra ne şekilde değerlendirileceğini gibi soruları içeren soru önergesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e verilmişti. (Ankara/EVRENSEL)

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