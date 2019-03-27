Theresa May: Brexit'i desteklerseniz istifa edeceğim

İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıkladı.

İngiltere Parlamentosu hükümetin karşı çıkmasına rağmen Brexit konusunda 8 farklı senaryoyu oylamaya hazırlanırken, May de lideri olduğu Muhafazakar Parti'nin yönetiminde etkili ve milletvekillerinin oluşturduğu 1922 Komitesi ile bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, May, basına kapalı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

''Parlamento grubunun ruh halini açıkça gördüm. Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasında yeni bir yaklaşım ve yeni bir liderlik arzu ediliyor. Bunun önünde engel olmayacağım. Ülkemiz ve partimiz için doğru olanı yapmak için bu görevi niyetlendiğimden daha önce bırakmaya hazırım.

Biliyorum bazılarınız eğer Brexit anlaşmasına destek verirseniz benim bunu müzakerelerin ikinci safhasını yürütmek için yetki sayacağımdan endişe ediyor. Hayır öyle yapmayacağım. Bu odadaki herkesten anlaşmaya destek olmasını istiyorum ki tarihi görevimizi tamamlayabilelim. İngiliz halkının kararını hayata geçirip AB'den pürüzsüz ve düzenli bir biçimde ayrılabilelim.''

PARLAMENTODA 8 SENARYO OYLANACAK

İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası bugün yerel saatle 19.00'da aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 farklı Brexit senaryosunu oylayacak.

İngiltere Parlamentosu ise Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 senaryoyu oylayacak. Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, milletvekillerinin oyuna sunulmak üzere 8 teklifi gündeme aldı. Buna göre milletvekilleri şu seçenekleri oylayacak:

Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi

Dağıtılacak oy pusulalarıyla yapılacak oylamada, milletvekilleri her bir seçeneğe "evet" veya "hayır" diyecek. Böylece parlamentonun en büyük desteğine sahip senaryonun ortaya çıkması hedefleniyor.

Ancak oylama sonucunun hükümet üzerinde yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

İngiltere hükümeti, Brexit anlaşmasını cuma günü parlamentoya sunabileceğinin işaretini de verdi. Ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylamaya izin vermeyebileceğini açıklamıştı.

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NE OLMUŞTU?

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiltere hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta ezici çoğunlukla reddedilmişti.

May'in Brexit'i erteleme talebi üzerine AB tarafı koşullu olarak iki tarih belirlemişti. Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiltere Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere Parlamentosu 25 Mart'ta yapılan bir oylama ile bir dizi Brexit senaryosunu oylamak üzere hükümetin Parlamento gündemini belirleme yetkisini bir günlüğüne kendi eline almıştı. (Londra/AA)

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