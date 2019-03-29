29 Mart 2019 10:15
Son Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2019 19:04

İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddeti

İngiltere Parlamentosu üçüncü kez önüne gelen Brexit anlaşmasını reddederek ülkenin AB'den ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı.

GÜNCELLENDİ
İngiliz Parlamentosu Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddeti

Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

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    İngiltere Parlamentosu önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddetti. Bu kararla ülkenin Avrupa Birliğinden ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolu açıldı.

    Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti. AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.

    AB, 10 NİSAN'DA BREXİT ZİRVESİ DÜZENLEYECEK

    AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldığını açıkladı.

    Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tusk, “İngiliz parlamentosunun ayrılık anlaşmasını reddetmesinin ardından 10 Nisan'da zirve düzenleme kararı aldım” ifadesini kullandı.

    AB KOMİSYONU: BREXİT'TE ANLAŞMASIZ AYRILIK MUHTEMEL SENARYO

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetmesinin ardından 12 Nisan'da “anlaşmasız ayrılığın” muhtemel senaryo olduğunu kaydetti.

    Brüksel'de geçen hafta düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde alınan karara göre Brexit tarihinin 12 Nisan'a kadar ertelendiğine dikkati çeken AB Komisyonu Sözcüsü, İngiltere'nin bu tarihten önce ne tür bir yol izlemeyi planladığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

    AB Komisyonu Sözcüsü, “12 Nisan tarihinde muhtemel senaryo, anlaşmasız ayrılık görünüyor. AB birlik içinde hareket etmeye devam edecektir” ifadelerini kullandı.

    AB'nin 2017'den beri anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlık yaptığını anımsatan yetkili, anlaşmada sağlanan imtiyazların anlaşmasız ayrılık senaryosunda geçerli olmayacağının altını çizdi.

    AB liderleri geçen hafta Brüksel'de yapılan zirvede, İngiltere'nin ayrılık anlaşmasını 29 Mart'a kadar kabul etmemesi durumunda, Brexit'i 12 Nisan'a erteleme kararı almıştı.

    Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti. Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin vermişti. Hafta içi parlamentoda oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteği alamamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde planlanandan önce istifaya hazır olduğunu açıklamıştı. 

    BBC Türkçe'nin haberine göre yasal olarak İngiltere'nin AB'den ayrılış tarihi 29 Mart yani bugündü. Ancak AB'nin Brexit'in daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebine şartlı onay vermesi sonrası parlamento da ayrılık tarihini ertelemeyi kabul etti. AB, anlaşmanın parlamentodan geçmemesi halinde İngiltere'nin 12 Nisan'da birlikten ayrılması gerektiğini ancak anlaşma parlamentodan geçerse Brexit'in 22 Mayıs'a kadar erteleneceğini açıklamıştı.

    ŞİMDİ NE OLACAK?

    İngiltere Parlamentosunun üçüncü kez anlaşmayı reddetmesi üzerine mevcut koşullarda İngiltere ya AB'den Brexit'in bir süre daha ertelenmesini isteyerek Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılacak ya da AB'den anlaşma olmadan ayrılacak.

    İngiltere'nin Brexit'in 22 Mayıs'tan sonraki bir tarihe ertelenmesini talep etmesi halinde AB üyesi 27 ülkenin buna onay vermesi gerekiyor.

    PARLAMENTODA 8 SENARYO OYLANMIŞ VE ÇOĞUNLUK DESTEĞİ ALAMAMIŞTI

    İngiltere Parlamentosu Brexit sürecinin geleceğine ilişkin, aralarında Brexit'in iptali ile yeni referandumun da yer aldığı 8 senaryoyu oylamıştı. İngiliz parlamentosunda oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteği alamamıştı.

    Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, milletvekillerinin oyuna sunulmak üzere 8 teklifi gündeme almıştı. Buna göre milletvekilleri şu seçenekleri oylamıştı:

    1. Avrupa Birliği’nden 12 Nisan’da anlaşmasız ayrılma
    2. İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi
    3. İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi
    4. İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi
    5. İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması
    6. 50. maddenin yürürlüğünün tek yanlı durdurulması ve Brexit’in iptal edilmesi
    7. Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması
    8. Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi

    THERESA MAY: BREXIT'İ DESTEKLERSENİZ İSTİFA EDECEĞİM

    Oylamadan önce May de lideri olduğu Muhafazakar Partinin yönetiminde etkili milletvekillerinin oluşturduğu 1922 Komitesi ile bir araya geldi.

    Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, May, basına kapalı toplantıda şu ifadeleri kullandı:

    ''Parlamento grubunun ruh halini açıkça gördüm. Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasında yeni bir yaklaşım ve yeni bir liderlik arzu ediliyor. Bunun önünde engel olmayacağım. Ülkemiz ve partimiz için doğru olanı yapmak için bu görevi niyetlendiğimden daha önce bırakmaya hazırım.

    Biliyorum bazılarınız eğer Brexit anlaşmasına destek verirseniz benim bunu müzakerelerin ikinci safhasını yürütmek için yetki sayacağımdan endişe ediyor. Hayır öyle yapmayacağım. Bu odadaki herkesten anlaşmaya destek olmasını istiyorum ki tarihi görevimizi tamamlayabilelim. İngiliz halkının kararını hayata geçirip AB'den pürüzsüz ve düzenli bir biçimde ayrılabilelim.''

    İngiltere hükümeti, Brexit anlaşmasını cuma günü parlamentoya sunabileceğinin işaretini verdi. Ancak Avam Kamarası Başkanı John Bercow daha önce anlaşmada önemli bir değişiklik olmadıkça yeniden oylamaya izin vermeyebileceğini açıklamıştı.

    Brexit’te son durum: AB’den İngiltere’ye iki senaryo

    Brexit’te son durum: AB’den İngiltere’ye iki senaryo

    İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİ YENİ PARTİ KURUYOR

    Öte yandan Brexit nedeniyle iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisinden istifa eden milletvekilleri yeni parti kurmak için başvuruda bulundu. Geçen ay Muhafazakar Partiden istifa eden 3 milletvekili ile İşçi Partisinden istifa eden 8 milletvekili ''Change UK'' adıyla partileşme sürecini resmen başlattı.

    "Değişim" (Change) ve Birleşik Krallık (UK) kelimelerini adında bir araya getiren partinin geçici liderliğine de Muhafazakar Partili Heidi Allen getirildi.

    Partilerinden Brexit politikaları nedeniyle istifa eden Avrupa Birliği'nde (AB) kalınmasından yana milletvekillerinden oluşan partinin, İngiltere'nin hala AB üyesi kalması durumunda 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılmayı amaçladığı belirtiliyor.

    İngiltere'de Brexit istifaları

    İngiltere'de Brexit istifaları

    NE OLMUŞTU?

    İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiltere hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

    Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti. 

    May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda 15 Ocak ve 12 Mart'ta ezici çoğunlukla reddedilmişti.

    May'in Brexit'i erteleme talebi üzerine AB tarafı koşullu olarak iki tarih belirlemişti. Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiltere Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti. 

    İngiltere Parlamentosu 25 Mart'ta yapılan bir oylama ile bir dizi Brexit senaryosunu oylamak üzere hükümetin Parlamento gündemini belirleme yetkisini bir günlüğüne kendi eline almıştı. (DIŞ HABERLER)

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