27 Mart 2019 21:11

Bakırköy’de seçim karikatürleri sergisi

Bakırköy Münir Özkul Kültür Merkezi Ergin Gülen Mizah Müzesinde ‘Seçim Karikatürleri Sergisi’ açıldı.

Bakırköy’de seçim karikatürleri sergisi

Görsel: Bakırköy Belediyesi Basın Bülteni

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    İstanbul’da Bakırköy Belediyesi Münir Özkul Kültür Merkezi Ergin Gülen Mizah Müzesi, “Seçim Karikatürleri Sergisi” ile farklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide; yerli-yabancı sanatçıların orijinal ve kopya eserleri yer aldığını belirten Ergin Gülen, “Seçimler ülkemizde ve dünyada propaganda süreci ve sonuç olarak çok komik durumları barındırıyor. Ülkemiz de bu komik sahnelerden biri. Sergiyle bu duruma dikkat çekmek istedik” dedi. Sergi; 6 Nisan Pazar gününe kadar açık kalacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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