Derinceli kadınlar hizmet almak istiyor

Kübra LAZ

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hazineye olan 6.066 milyar TL’lik borcu ile en borçlu iller arasında birinci sırada yer alıyor. Kocaeli’nin Derince ilçesinin ise borcu 13 milyon 676 bin TL. 24 Haziran’da yüzde 56,6 ile Cumhur İttifakı’nın kazandığı Kocaeli’nin Derince ilçesinde Esentepeli kadınlarla yerel seçimi konuştuk. Kadınlar belediyeden hizmet alamamaktan şikayetçi.

Derince de mevcut Belediye Başkanı AKP’li Haydar Bulut, 2004 yılından bu yana görev yapmakta. Ancak AKP bu seçimlerde aday olarak Zeki Aygün’ü gösterdi. Aygün’ün de Haydar Bulut yönetiminden bir farkı olmayacağı tartışılıyor. Mevcut belediye yönetiminden memnun olmayan kadınlar, 14 yıldır yeterli hizmeti görmediklerini belirttiler. Krizin oldukça hissedilir olduğu bu dönemde kadınların da gündemini seçim ile beraber geçim sıkıntısı oluşturuyor. Mevcut belediyenin de halka, hizmet sunmadığını savunuyorlar.

HÜKÜMET İŞSİZLİKTEN BAHSETMİYOR

Güler Hanım 36 yaşında, çalışmıyor. Seçimlerin demokrasinin özlerinden biri olduğunu söyleyen Güler Hanım “Seçim demokrasinin olmazsa olmazıdır ancak bizim ülkemizde şu anda tam tersi gözlemleniyor. Cumhurbaşkanımız tek başına seçime gider gibi bir algı yarattı. Kendisinden başka herkesi terörist ilan etti. Yapmak istediği bizi ötekileştirip oy almak, ancak ben bu yılki seçimlerde bunun etkili olacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar artık bıkmış durumda, ekonomiden ve işsizlikten asla bahsetmiyor” diye konuştu.

3 çocuk annesi olduğunu belirten Türkan ise, her şeye zam gelmesinden şikayet etti. Türkan “Her yerde işsizlik var. Geçinemiyoruz, daha iyi bir ekonomi planı için gitmesi gerek diye düşünüyorum. Eğer giderse her şey daha güzel olabilir” dedi.

22 yaşında 1 çocuk annesi olan Kumru Güldere de “İşçiler kazanamıyor işveren işçi çıkartıyor” diyerek memleketin halinin daha kötüye gittiğinden şikayet etti. “Benim eşim meslek sahibi olmasına rağmen asgari ücret alıyor geçinemiyoruz. Maaşa gelen zam eriyor. Her yıl iyi olacak diyoruz ancak giderek kötüye gidiyor. Doğal gaz faturam kiradan fazla geliyor” dedi.

Belediyelerin halktan yana olmadığını söyleyen Kumru “Belediyelerde halkın öncü durumda olması lazım. Destek istiyoruz artık kötüye değil iyiye gitmek istiyoruz. Derince’nin mevcut yönetiminden memnun değilim” dedi.

Sayime de yıllardır Derince de yaşıyor. Kocaeli Belediyesinin gelirinin aslında iyi olduğunu söyleyen Sayime, bu gelirin kendilerine yansımadığını söyledi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seçimin nabzı