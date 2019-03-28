Adana'da AKP yüzde 80 oy aldığı mahallede kan kaybediyor

Volkan PEKAL

Adana

Adana’nın Doğankent Mahallesi önceki seçimlerde AKP’nin yüzde 80’lerde oy aldığı bir mahalle iken bu seçimlerde Cumhur İttifakının oylarının düşmesi bekleniyor. 8 bin seçmenden 1500’ünü HDP alırken, CHP 150-250 arası, AKP 6 bin 500 kadar oy alıyordu. Ancak bu seçimlerde AKP ve CHP adaylarının yüzde 50-50 oy alması bekleniyor. Cumhur İttifakı için kan kaybı anlamına gelen bu tabloda temel neden ekonomi. Gençler işsiz, üretici kazanamıyor, ücretler düşük. Kent görüntüsünden uzak mahallede vatandaş kendilerine hizmet gelememesini ayrımcılık olarak görüyor.

MAHALLE Mİ KÖY MÜ?

Çoğunluğunu Bingöl, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Urfa’dan göç etmiş vatandaşların oluşturduğu tüm ekonomisi tarıma dayalı bir yer. Doğankent Mahallesi bozuk ve tehlike arz eden yolları, yetersiz altyapısı, yetersiz ulaşım araçları, hiç olmayan çevre düzenlemesi ile Yüreğir’in mahallesi olmasına rağmen kentleşmeden nasibini almamış bir köy görüntüsü veriyor. Yerel seçimlere giderken mahallelinin en çok şikayet ettiği konular arasında su fiyatları, bozuk yol ve sokaklar yer alıyor. Mahallenin ortasından geçen, kenarında tel bulunmayan dere hem çocuklar için ölüm tehlikesi taşıyor hem de sivrisinek üretiyor. Bu tabloya ekonomi de eklenince Doğankent’te AKP oyları düşüyor ve beka sorunu söylemi hiç etkili olmuyor.

Fotoğraf: Volkan Pekal / Evrensel

MAHALLENİN İÇİNDEN GEÇEN DERE HASTALIK ÜRETİYOR

Adana’dan giderken Doğankent’in girişinde solda okaliptüs ağaçları var. Geçmiş yıllarda sivrisinek ve sıtma üreten bataklıları kurutmak için dikilen ve Adana’nın kırsal kesiminde yaygın olan okaliptüs ağaçlarının diğer adı buralarda sıtma ağacıdır. Bugün sıtma yok ama başka hastalıklar oluşturacak dere ve üstü açık kanallar tehlike yaratmaya devam ediyor. Mahsun Çamik isimli vatandaş ağaçların olduğu yeri ve içindeki su birikintisini göstererek “Orası devletin arazisi. Yıllardır boş. Buraya bir park yapabilirler” diyor. Sosyal hayatlarının hiç olmadığını söyleyen Çamik, eksiklik çok. Rögarlarımız dolu, parkımız yok, camimiz yok. Mahallenin içinden kanal geçiyor. Pislik dolu. Çocuk oynarken düşse kimse görmez” diyor. Yolların tehlikeli olduğunu da söyleyen Çamik, medyada ölüm yolu diye geçen Karataş yolundan hiçbir önlem olmadan karşıdan karşıya geçtiklerini belirterek “Bir üst geçit yok” diye tepki gösteriyor. Belediye otobüslerinin de olmadığını ifade eden Çamik, “Bir kan değişikliği şart. 5 bin hane var. Buraya gelecek hizmetleri mahallede AKP’li 5-6 kişi belirliyor. Herkes değişim istiyor. Herkes Zeydan’a oy kullanacak” dedi.

"AK PARTİLİYİM, OY VERMEYECEĞİM"

Mehmet Berge, kurulduğundan veri AKP seçmeni olduğunu söylüyor. Aytaç Durak’tan Hüseyin Sözlü’ye MHP’de siyaset yapmış hiçbir belediye başkanının mahallelerine hizmet getirmediğini dile getiren Berge, bu seçimlerde oy kullanmayacağını söylüyor. Milletvekillerinin de seçimden seçime gelmesinden şikayet eden Berge, “Ben Ak Parti’ye oy veriyorum ama kaç sefer köyü ziyaret etmişler? Geçen gün Mehmet Şükrü Erdinç buradan geçti. Uğramadı bile” dedi.

HAYVANCILIK YAPANLAR ZARAR EDİYOR

Eyüp Alkaç da değişim isteyen AKP seçmenlerinden. Tercihini hizmete göre kullanacağını ifade eden Alkaç, hayvancılık yaptığını belirterek “Biz yerele bakıyoruz genele bakmıyoruz. Seçimlerden beka sorunu çıkmaz. Hayvan besleyip, alıp satıyoruz. Bir torba yem 70 lira olmuş. Saman tonu 700 lira. Etin kilosunu kasaba götürüyorum 25 liraya kestiriyorum. O eti geri bana 45 liraya satıyor. Zarar ediyoruz” dedi. AKP’nin yerel seçimlerde çok oy kaybedeceğini söyleyen Alkaç, “Bu seçimlerde yüzde 70 alıyorsa 30’a düşer. Ama bir genel seçim olsa değişir. Ama yine de buradan 6 bin alıyorsa 1000 oyu düşer” dedi.

"BEKA SORUNU YOK EKONOMİ SORUNU VAR"

İsmini vermek istemeyen bir tarım işçisi, üniversiteyi bitirmelerine rağmen işsizlik nedeniyle iki çocuğunun yeniden tarım işçiliğine döndüğünü anlatıyor. Ülkede ekonomi sorunu, işsizlik sorunu olduğunu dile getiren işçi, “Halkta beka yok. Onlarda varsa bilmiyoruz” dedi.

NE ÜRETİCİ NE İŞÇİ MEMNUN

Önceki seçimlerde mahallede çok düşük oy alan CHP bürosunda Kasım Ete ile konuşuyoruz. Sözlü’nün bugüne kadar Doğanken’te hiçbir hizmet yapmadığını ifade eden Ete, hizmet faktörünün yanı sıra ekonominin halkı canından bezdirdiğini söylüyor. Tarımsal üretimin yapıldığı Doğankent’te bile 4 kilosunu 1 liraya aldıkları soğanın 5 lira, biberin 17 lira, patatesin 3-5 lira olduğunu söylüyor. Çiftçilik yapan Adem Ünal da üretirken zarar ettiklerini söylüyor. 2 sene önce 240 dönüm patates ektiğini ifade eden Ünal, zarar ettikleri için ortağının intihar ettiğini söyledi. Ünal asıl sorunun ekonomi olduğunu belirterek beka sorununun olmadığını söyledi.

"HİZMET YAPANA OY VERECEĞİZ"

Esnaflık yapan Mustafa Kılıç isimli vatandaş beka sorunu söylemi ile ilgili “ilk iki yıl türban diyerek, 28 şubat diyerek oy aldılar. Sonra 15 Temmuz diyerek oyumuzu aldılar. Şimdi de HDP-CHP terörist diyerek oy almaya çalışıyorlar. Bu ülkede hepimiz kardeşiz” dedi. Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü’nün mahalleye hiçbir hizmetinin olmadığını söyleyen Kılıç, “O yüzden halk Zeydan Karalar diyor” dedi.

"SON İKİ DÖNEMDE AKP OY KAYBETTİ"

HDP seçmeni olan Enver Genç, yaşadıkları mahallede büyük ölçüde iktidarı desteklediler. Muhtarlara oy verirken bile AKP’li olup olmamasına bakıldığını dile getiren Genç, “Son iki dönemde insanların fakirleşmesi, okuttuğu çocuğun işsiz kalması gibi bir sürü etken var. Yerelde en çok dikkatimi çeken, kanalizasyon su hizmetleri. Yardımlar adaletsiz dağıtılıyor” dedi. Çalışanın iki yevmiyeye bir teneke yağ aldığını dile getiren Genç, “Yerelde altyapı berbat, tıkanmayan lağım yok. Su çok pahalı. Belediyenin hizmeti ucuza getirmesi gerekiyor” dedi.