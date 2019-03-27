Toplu sözleşme hakkı için eylem yapan işçilere dava açıldı

Metehan UD

İzmir

İzmir’de TİS hakları için eylem yaparken polis saldırısına direnişle yanıt veren Genel-İş üyesi İZENERJİ işçilerinin eylemine katılan 24 kişiye dava açıldı. İddianamede eylemin kanuna aykırı olduğu iddia ediliyor.

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube ile 5 bin civarında çalışanı bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İZENERJİ arasındaki TİS görüşmeleri öncesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından taşerondan kadroya geçen işçilerin sendika üyeliklerine itiraz etmişti. İtirazı protesto etmek ve TİS görüşmelerinin bir an önce başlatılması amacıyla Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube, 11 Ocak Cuma günü Büyükşehir Belediyesinin başkanlık girişinde eylem yapmak istemiş ancak İzmir polisi eyleme şiddet kullanarak engel olmuştu. Müdahalenin duyulması üzerine Genel-İş’in diğer şubelerine üye işçiler iş durdurarak Büyükşehir önüne gelmişti. Temizlik işçileri çöp kamyonları ile Konak’a gelirken ESHOT şoförleri kontak kapattı.

SENDİKA SMS’Sİ DELİL

Eylem sırasında gözaltına alınanlar ile ifade vermeye çağrılanlar hakkında başlatılan soruşturma davaya döndü. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul gördü. Eyleme katılanlar kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve görevi yaptırmamak için direnme ile suçlanıyor. İddianamede delil olarak polis görüntülerinin yanı sıra, gazetecilerin çektiği videolar, sendikanın işçilere attığı eyleme çağrı SMS’si ve sosyal medya paylaşımları da yer alıyor.

İLK DURUŞMA 19 HAZİRAN’DA

Haklarında dava açılanlar arasında DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral, Gıda-İş Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, şube yöneticileri, işyeri temsilcileri ve KESK Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Yöneticisi Birkan Acar da bulunuyor. İlk duruşma 19 Haziran Çarşamba 19 Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Eylem esnasında yaralandığını iddia eden 3 polis de dosyada şikayetçi olarak yer alıyor.