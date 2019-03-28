Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı: Kadro hakkını gasbedenlere oy yok

Metehan UD

İzmir



İzmir’de Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Aliağa ve Dikili belediyelerinde örgütlü Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 696 sayılı KHK’nin çıktığı gün beraberinde birçok sorunu da getirdiğini ifade etti. Kara “Uzun zamandır, mücadele ettiğimiz, kavga ettiğimiz, sokakta eylemini yaptığımız kadro maalesef cumhurbaşkanı kararnamesi ile birlikte bile gerçekleşmedi. Belediyelere işçilerine verilen kadronun içi boş çıktı. Kadroya geçmedik ve bizim iş ilişkimizi belirleyen şey hâlâ hizmet alım ihalesi. Vurgulamak da gerekir ki bizim kadro mücadelemiz hiçbir zaman sonlanmayacak. KHK ile gelen düzenlemenin en büyük sorunu da TİS hakkının engellenmiş olması. Bakanlığın kendi başına belirlediği, içinde işçinin-işverenin olmadığı, ülke gerçekliğinden uzak bir sözleşme dayatılıyor. Yüzde 4+4’lük zam ve 10 günlük ikramiye içeren YHK sözleşmesi bile ne kadar saldırgan olduklarını gösteriyor. İşçileri açlığa mahkum etmek istiyorlar. Bir yıllık kaybımız yüzde 18 ve artan enflasyon ve gelir vergisi dilimine girmemizden kaynaklı da ücretlerimiz bir kez daha erimekte” diye konuştu.

"MÜCADELE İLE TİS HAKKINI ELDE ETTİK"

Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasından kaynaklı kayıpların arttığını dile getiren Kara şunları söyledi: “Enflasyon kaybını da ancak belediyelerde yapacağımız sözleşmelerle kapatabilirdik. İzmir’de örgütlü olduğumuz üç belediyede bu sorunu aştık. Buca Belediyesinde işyeri komitesi üzerinden yürüttüğümüz mücadele ile KHK’li işçilerin sözleşme ile asgari ücret zammından ve yüzdelik dilimlerden faydalanmasını sağladık. Aynı şekilde Dikili’de aldık. Konak’ta da belediye ile yaptığımız protokolle birlikte temmuz itibari ile bu işçiler asgari ücretten faydalanacak. Bu süreçte belediyelere bunu kabul ettirmek kolay olmadı. Mücadele ile bu madde eklendi. Karşıyaka Belediyesinde taşeron işçilerin yeni kurulan Personel AŞ’ye geçirilmesinden kaynaklı Çalışma Bakanlığı sendikamıza yetki vermedi, işçilerin yüzde 80’i sendikamıza üye olduğu halde”.

"1 MAYIS’TA KADRO TALEBİ ÖNCELİKLİ OLACAK"

Karşıyaka Belediyesindeki işçilerin ücretlerinin düşük olmasından kaynaklı pek çok eylem yaptıklarını da hatırlatan Kara, “Karşıyaka Belediyesi Personel AŞ işçileri İzmir’deki en düşük maaşı alan işçiler, o yüzden üzerinde durduk. Eylemlerimiz sonucunda belediyeye işçi aldırdık. Personel alındığı için bakanlık yetki verecek ve yetki geldikten sonra TİS sürecini başlatacağız. TİS’le birlikte bu sorunu çözeceğiz. Benzer bir sorun Aliağa Belediyesinde de var. AKP, Saray aklını başını toplayıp bu ülkenin ayakta durmasını sağlayan kentlerin temizliğini yapan işçilerin insanca yaşam mücadelesi karşısında gereğini yapmalı ve TİS hakkının önündeki engelleri kaldırmalıdır. Belediye ve bakanlıklar imzalanan sözleşmelere karşı bürokratik engeller çıkarmaya çalışıyor. Yasalara aykırı davranıyorlar. Örgütlü olduğumuz işyerlerinde kadro ve TİS hakkı için mücadelemiz sürecek ve 1 Mayıs’ta en öncelikli talebimiz kadro olacak” dedi.

"KADRO HAKKINI ENGELLEYENLERE OY YOK"

Kara yerel seçimlere ilişkin ise şunları söyledi: “Kadro hakkımızı engelleyen, örgütlenme hakkımızı kısıtlayan, işçilerin iş cinayetinde ölmesine neden olan, daha düşük ücretle çalışmamıza neden olan ve aynı zamanda birçok hakkımızı kısıtlayanlardan biz bunun hesabını sandıkta soracağız. Başta AKP olmak üzere emek düşmanı siyasi partilere ve bunların ittifaklarına oy vermeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Kim yüzü emeğe dönükse, kim demokrasiden yanaysa, kim işçi haklarından yanaysa bizim o partileri ve adayları destekleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Yeni seçilecek yerel yönetimlere de çağrıda bulunalım. KHK’li işçilerin şartsız bir şekilde TİS hakkı tanınmalı, ücretleri iyileştirilmelidir. İşverenin işçiler arasında eşit davranma yükümlülüğü var. Bu konuda eksiklerin giderilmesini yerel seçimler sonrasında isteyeceğiz. Kentin daha katılımcı bir ilke ile yönetilmesi için elimizden geleni yapacağız.”