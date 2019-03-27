Trump'tan Rusya açıklaması: "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek"

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da Maduro hükümetini devirmek için doğrudan desteklediği Juan Guaido'nun eşini ABD'de ağırlarken, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" açıklaması yaptı. Trump açıklamasında Venezuela konusunda tüm seçeneklerin masada olduğunu da söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'da Trump'ın açıklamalarına "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor" ifadeleriyle yanıt verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales de Guaido'yu Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Juan Guaido ve ekibini destekleyen Trump, "ABD olarak sizinle, Venezuela halkıyla ve Guaido ile yüzde 100 beraberiz. Venezuela'da olanlar hiç olmamalıydı. Ama bunlar düzelecek" ifadelerini kullandı.

Trump, Rusya'nın Venezuela'daki varlığına ilişkin soru üzerine, "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" dedi ve Moskova ile bu konuda bir iletişim içinde olup olmadıkları sorusuna ise "Her şeyi biliyorlar" yanıtını verdi. Maduro yönetimini hedef alan Trump, "Venezuela konusunda tüm seçenekler masada" dedi.

Guaido'nun eşi Rosales ise ABD'den ve Trump'tan yardım istediklerini, bugüne kadarki "destekleri" dolayısıyla Trump yönetimine teşekkür ettiklerini söyledi.

POMPEO'DAN MÜDAHALE AÇIKLAMASI: İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 500 MİLYON DOLAR HARCAYACAĞIZ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Temsilciler Meclisi'nde bütçe yasa tasarısının gerekçelerini açıkladığı konuşmasında Washington yönetiminin Venezuela'da iktidarı değiştirmek için 500 milyon dolara kadar harcama yapmayı planladığını açıkladı.

Pompeo, "Bütçe yasa tasarısı, ABD Kongresi'nden Venezuela'daki demokratik dönüşümün desteklenmesi için, 500 milyon doların dış yardım hesaplarına aktarılması da dahil olmak üzere yeni yetkiler istiyor" dedi.

RUSYA: ÖNCELİKLE ABD'NİN SURİYE'DEN ÇIKMASI GEREKİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Trump'ın açıklamalarına yanıt geldi, Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor" dedi.

Zaharova, Pervıy Kanalı'nda, ABD'nin uluslararası topluma verdiği sözleri yerine getirmesi gerektiğini ve diğer ülkelerin "meşru çıkarları" üzerine karar vermemesi gerektiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Venezuela ulusal basınında yer alan haberlerde, 24 Mart'ta Rusya Savunma Bakanlığına bağlı bir askeri nakliye uçağı ile bir jetin, başkent Caracas'ın kuzeyindeki Maiquetia Uluslararası Simon Bolivar Havaalanı'na indiği, 100'den fazla Rusya askeri ile 35 ton tıbbi malzemenin sevk edildiği ileri sürülmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Venezuela'ya giden Rus askeri uzmanların, iki ülke arasındaki askeri-teknik iş birliğine yönelik anlaşma doğrultusunda ülkede bulunduklarını belirtmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile 25 Mart'ta telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'ya "Venezuela'ya daha fazla askeri personel gönderme" demişti. (DIŞ HABERLER)

Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık