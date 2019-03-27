Mülteciler, Türkiye'den yola çıkan tankerin kontrolünü ele geçirdi

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Türkiye Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve Libya'ya yakıt taşıyan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tankerin kontrolü, Akdeniz'de kurtardığı mülteciler tarafından ele geçirildi.

Ajanslar, Libya’dan hareket ettikten kısa süre sonra tekneleri batan 108 mültecinin, bu Türk tankeri tarafından kurtarıldığını ve Trablus’a geri götürülmekte olduklarını anladıklarında gemiyi kaçırdıklarını duyurdu.

AA’nın haberine göre; gemide 6 personel bulunuyor. Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.

İtalyan basını ve yetkililer, geminin Malta’ya doğru rotasını değiştirdiğini belirtiyor. İtalyan basını Küçükyalı'dan yola çıkan tankerin, Trablus'a gitmekteyken bu olayın cereyan ettiğini; tankerin, Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu.

Göçmen karşıtı Lig partisinin de lideri olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Metteo Salvini , "Yaşananlar artık bir kurtarma operasyonu değil, bir korsanlık faaliyeti. İtalya'yı ancak teleskopla görürler" dedi.

Gelişmeleri yakından takip eden sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, İtalya’ya limanlarını açma ve Cenevre Konvensiyonunun şartlarına uyma çağrısı yaparak, bu göçmenlerin korsan değil, sığınmacı olarak anılması gerektiğini belirtti.

Salvini'nin açıklamalarının ardından konuyu değerlendiren Libyalı yetkililer, sahil güvenlik birimlerinin sorumluluk alanlarında çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Haberi doğrulayan Malta silahlı kuvvetleri, geminin rotasının gözlem altında tutulduğunu açıkladı. (HABER MERKEZİ)