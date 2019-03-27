Malta ordusu, mültecilerin alıkoyduğu tankerin kontrolünü ele geçirdi

Malta ordusu, Libya açıklarında kurtarılan ve Trablus'a geri götürülmeyi reddededen mültecilerin alıkoyduğu Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tankerin kontrolünü ele geçirdi.

GERİ GÖTÜRÜLDÜKLERİNİ ANLADIKLARINDA GEMİNİN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRDİLER

Türkiye Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden ve Libya'ya yakıt taşıyan Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tankerin kontrolü, Akdeniz'de kurtardığı mülteciler tarafından ele geçirildi. Ajanslar, Libya’dan hareket ettikten kısa süre sonra tekneleri batan 108 mültecinin, bu tanker tarafından kurtarıldığını ve Trablus’a geri götürülmekte olduklarını anladıklarında geminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

AA’nın haberine göre; gemide 6 personel bulunuyor. Tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve birinin de Libyalı olduğu öğrenildi.

İtalyan basını Küçükyalı'dan yola çıkan tankerin, Trablus'a gitmekteyken bu olayın cereyan ettiğini; tankerin, Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu.

"KORSAN DEĞİL SIĞINMACI"

Göçmen karşıtı Lig partisinin de lideri olan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Metteo Salvini , "Yaşananlar artık bir kurtarma operasyonu değil, bir korsanlık faaliyeti. İtalya'yı ancak teleskopla görürler" dedi. Gelişmeleri yakından takip eden sivil toplum kuruluşu Mediterranea Saving Humans, İtalya’ya limanlarını açma ve Cenevre Konvensiyonunun şartlarına uyma çağrısı yaparak, bu göçmenlerin korsan değil, sığınmacı olarak anılması gerektiğini belirtti.

MALTA ORDUSU OPERASYON DÜZENLEDİ

"Elhiblu 1" tankerin kontrolü, Malta ordusu tarafından ele geçirildi. Ordudan yapılan açıklamada, tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansının diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, tankerindeki mürettebat güvende ve sağlıklı. (DIŞ HABERLER)