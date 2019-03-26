Samsun'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun'da Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: sami yılmaz/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 985 bin seçmenin sandığa gittiği Samsun, büyükşehir belediyesi olan 30 ilden biri. 24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde il genelinde Cumhur İttifakı yüzde 68,2 oy alırken Millet İttifakı yüzde 29,6'da kalmıştı. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP'nin adayı Ferhat Günaydın'ı yaklaşık yüzde 29'luk farkla geride bırakan AKP'li Yusuf Ziya Yılmaz'ın yönettiği kentte yarış, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçecek. Cumhur İttifakı, AKP'den Mustafa Demir'i aday gösterirken Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partili Hayati Tekin oldu. HDP kentte aday çıkarmadı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için SP Salih Şen'i, TKP Belma Nur Kartal'ı, DP Fethi Zeki Sayar'ı, Vatan Partisi Mustafa Alemdaroğlu'yu, DSP Mehmet Koç'u, BTP Bekir Uslucan'ı aday gösterdi. Ayrıca Erhan Usta bağımsız aday oldu.
SAMSUN'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
Kesinleşen listelere göre Samsun'da büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)
- İYİ Parti: Hayati Tekin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi (SP): Salih Şen
- Türkiye Komünist Partisi (TKP): Belma Nur Kartal
- Demokrat Parti (DP): Fethi Zeki Sayar
- Vatan Partisi: Mustafa Alemdaroğlu
- Demokratik Sol Parti (DSP): Mehmet Koç
- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Bekir Uslucan
- Bağımsız aday: Erhan Usta
Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ SAMSUN SONUÇLARI
24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SAMSUN SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SAMSUN SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ SAMSUN SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)
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