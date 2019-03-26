Samsun | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları

Samsun'da kesin olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı, oyların yüzde 47,37'sini (379 bin 36) alan AKP'nin adayı Mustafa Demir oldu. Demir'in en yakın rakibi olan Millet İttifakı'nın İYİ Partiden aday gösterdiği Hayati Tekin'in oy oranı ise yüzde 26,66'da (213 bin 334) kaldı. Seçime bağımsız giren MHP'nin eski milletvekili Erhan Usta ise yüzde 21,05 (168 bin 474) oy aldı.

SEÇİME NASIL GİDİLDİ?

24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 985 bin seçmenin sandığa gittiği Samsun, büyükşehir belediyesi olan 30 ilden biri. 24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde il genelinde Cumhur İttifakı yüzde 68,2 oy alırken Millet İttifakı yüzde 29,6'da kalmıştı. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP'nin adayı Ferhat Günaydın'ı yaklaşık yüzde 29'luk farkla geride bırakan AKP'li Yusuf Ziya Yılmaz'ın yönettiği kentte yarış, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçti. Cumhur İttifakı, AKP'den Mustafa Demir'i aday gösterirken Millet İttifakı'nın adayı İYİ Partili Hayati Tekin oldu. HDP kentte aday çıkarmadı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için SP Salih Şen'i, TKP Belma Nur Kartal'ı, DP Fethi Zeki Sayar'ı, Vatan Partisi Mustafa Alemdaroğlu'yu, DSP Mehmet Koç'u, BTP Bekir Uslucan'ı aday gösterdi. Ayrıca Erhan Usta bağımsız aday oldu.

SAMSUN'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRDİ?

Kesinleşen listelere göre Samsun'da büyükşehir belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Mustafa Demir (Cumhur İttifakı)

Mustafa Demir (Cumhur İttifakı) İYİ Parti: Hayati Tekin (Millet İttifakı)

Hayati Tekin (Millet İttifakı) Saadet Partisi (SP): Salih Şen

Salih Şen Türkiye Komünist Partisi (TKP): Belma Nur Kartal

Belma Nur Kartal Demokrat Parti (DP): Fethi Zeki Sayar

Fethi Zeki Sayar Vatan Partisi: Mustafa Alemdaroğlu

Mustafa Alemdaroğlu Demokratik Sol Parti (DSP): Mehmet Koç

Mehmet Koç Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Bekir Uslucan

Bekir Uslucan Bağımsız aday: Erhan Usta

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ SAMSUN SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SAMSUN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SAMSUN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ SAMSUN SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

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