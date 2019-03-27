27 Mart 2019 19:14

Özhaseki: Boydak'larla oturup kalkmayan başbakan var mıydı?

Mehmet Özhaseki: Boydak'larla oturup kalkmayan bir tane bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, vali, emniyet müdürü, MİT bölge başkanı var mıydı?

Özhaseki: Boydak'larla oturup kalkmayan başbakan var mıydı?

Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

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    Cumhur İttifakı’nın AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, hakkındaki ‘FETÖ’ iddialarına yanıt verirken “Ama tabii ki Kayseri sanayisinde Boydak'lardan kaynaklanan bir etkinlikleri, ağırlıkları vardı. 2014'e kadar, 'merhaba' demeyen, oturup kalkmayan bir tane bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, vali, emniyet müdürü, MİT bölge başkanı var mıydı? Yok” ifadelerini kullandı. 

    Ankara Sanayi Odası'nı (ASO) ziyaret eden Özhaseki, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'in kendisi hakkında ortaya atılan FETÖ iddiaları hakkındaki sorusunu yanıtladı. 

    Özhaseki şunları kaydetti:

    “Geçenlerde CHP adayı arkadaş, bir ilçe toplantısında bas bas bağırdı; 'Amerika'ya gittin 40 kişiyle, 39'u tutuklu. Senin belediyenden 220 kişi atıldı FETÖ'den. Sen de FETÖ'nün başısın.' 'FETÖ'nün başı' diye bir iki tane FETÖ avukatına dava açtım. 1 sene 2 ay gün yediler. Bu arkadaşa açıp açmamayı düşünüyorum. 21 sene belediye başkanlığı yaptım. Bir gün olsun, gidip bunların o meşhur sohbetleri var ya, sohbetlerini gidip dinlemedim. 1 metrekare arsa vermeyen kaç belediye başkanı var, düşünün. Şimdi bunlara 1 metrekare arsa vermeyen biri olarak, bu sözler bana nasıl söyleniyor. Atadığım hiçbir daire başkanı, müdür, amir, genel sekreter FETÖ'den atılmadı. Nasıl olacak şimdi? Belediyeye yazı yazdım, bilgi edinme kanununa göre; '21 yıl belediye başkanlığı yaptım, 250'ye yakın üst düzey görevli atadım. Bunlardan FETÖ davasıyla ilgili atılan varsa, bana ismini bildirin' diye. Yok. Nasıl 220 kişi oluyor el insaf ya. Benim geçmişimi herkes bilir, böyle bir kaba üslup içinde bu çirkinliği söylemenin ne anlamı var."

    “BOYDAK'LARLA OTURUP KALKMAYAN BAŞBAKAN VAR MIYDI?”

    Özhaseki konuşmasına şöyle devam etti: “Ama tabii ki Kayseri sanayisinde Boydak'lardan kaynaklanan bir etkinlikleri, ağırlıkları vardı. 2014'e kadar, 'merhaba' demeyen, oturup kalkmayan bir tane bakan, başbakan, cumhurbaşkanı, vali, emniyet müdürü, MİT bölge başkanı var mıydı? Yok. Ne zaman ki o tarihten sonra bunların terör örgütü olduğu tescillendi, işte o zaman irtibatı kesmek lazım. Suçlu olduğu belli olunca ondan sonra irtibatı devam ettirmek tehlikeli diye düşünüyorum ben.” 

    NE OLMUŞTU?

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından Boydak Holding’e TMSF tarafından el konulmuş ve kayyım atanmıştı. Holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak’a 11 yıl 10 ay 15 gün, Memduh Boydak’a 18 yıl, Şükrü Boydak’a 10 yıl, tutuksuz yargılanan Mustafa Boydak, Erol Boydak, Bekir Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’a ayrı ayrı 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

    Cumhuriyet gazetesi, FETÖ’ye ilişkin Ankara’da sonuçlanan Çatı Davası’nın gerekçeli kararından Mehmet Özhaseki’nin başkan olduğu dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin FETÖ’ye verdiği desteğin çıktığını yazmıştı. 

    FETÖ Çatı Davası'nda Mehmet Özhaseki ayrıntısı

    FETÖ Çatı Davası'nda Mehmet Özhaseki ayrıntısı

    CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş da, 22 Mart günü RS FM programında kendisiyle ilgili iddialara yanıt verirken ‘Boydak göndermesi’ yapmış ve şunları söylemişti:

    “Siz o koltuk değişmesin diye, bana en çirkin iftiraları atacaksınız. Beni rezil edeceksiniz, itibarsızlaştıracaksınız. Ayıp değil mi? 2009’dan beri süren bir dava bu. O zaman 2014’te atsaydınız bu iftirayı. Sayın Özhaseki’nin dediği gibi, ben bu adamla 10 sene oturup kalkmadım. ‘Bu adamla ne işiniz var?’ diyorlar. Bu adamın suçlarını bilen sizsiniz. Esas sizin bu adamla işiniz ne? ‘Yan yana canlı yayına çıksın’ diyorlar. Ben mahkemede onunla canlı yayına çıktım. Cezasını aldı. Sen çıkarsan ne olacak Boydaklar ile mahkemeye.”  (Ankara/DHA)

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