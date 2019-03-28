Binlerce tarım işçisine belediye hizmeti uğramıyor

Volkan PEKAL

Adana

Yerel seçimlerde son düzlüğe girilirken tarım işçileri seçim döneminde dahi adaylar ve partilerin gündeminde yer almıyor. Kimisi yıllardır yerleşik yaşayan tarım işçilerinin barındığı alanlar bugüne kadar hiçbir belediye hizmetlerinden yararlanamamış.

Adana’nın Karataş ilçesine bağlı Tuzla-Tabaklar Mahallesi’nde tarım işçileri tarlalara yakın yerlerde kendi imkanlarıyla kurdukları suyu, elektriği bulunmayan çadırlarda yaşamaya çalışıyor. 10 yıldır memleketi Urfa’dan uzakta Tabaklar’da yaşamını sürdüren İbrahim Çokan, toplanmayan çöplerin, çamurun ve sivrisineğin yaşamlarını çekilmez hale getirdiğini belirterek “İkametgah olup olmaması önemli değil. İnsanın olduğu her yere hizmet yapılması lazım. İlla burayı taş yığını mı yapmak lazım” diye soruyor.



Fotoğraf: Volkan Pekal / Evrensel

YAPILMAYAN İLAÇLAMA HASTALIK YARATIYOR

Üç çocuğundan ikisinin Tabaklar’da dünyaya geldiğini anlatan Çokan, “Çocuklar eğitimlerine köyde devam ediyor. O konuda sorun yok. Onun dışında yerel yönetimler bizimle hiç ilgilenmiyor. Adres yok diyebilirler ama insanın olduğu her yerde hizmet olmalı. Yıllık 30 bin hektarı ekip, biçip, toplayıp bakımını yapıyoruz. Ama hiçbir kaydımız, hiçbir hakkımız yok. Yaşadığımız yerler temizlenmiyor, ilaçlanmıyor. Bu da başta çocuklar olmak üzere insanların sağlığını bozuyor” dedi.

Fotoğraf: Volkan Pekal / Evrensel

"2 BİN KİŞİ VAR, HİZMET YOK"

Tabaklar’daki çadır alanının, 2 bin kişilik nüfusuyla ayrı bir mahalle olduğunu belirten elçilik yapan Ali Güp, ancak bu mahallenin ne çöplerinin toplandığını ne de suyu, alt yapısı ve yollarının yapıldığını söyledi. Tabaklar’a giren çöp araçlarının mahallenin hemen yanındaki çadır alana girmediğine dikkat çeken Güp “Bu durum başta çocukların sağlığını tehdit ediyor. Su ve elektrik sorununa kışın yağmur, yazın ise sivrisinek ekleniyor. Hayat yaşanmaz hale geliyor” dedi. Çadırlardan kurtulmak istediklerini bu nedenle kendilerine konteyner ev verilmesini isteyen Güp, “Çadırlar üst üste. Daha düzenli numaralandırılmış evler istiyoruz. Park istiyoruz. Çocuklar toprakta oynamaktansa daha sağlıklı alanda oynar” diyerek taleplerini sıraladı.

Adana | 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları