Bozkurt: Esenyurt’u umudun, barışın ve kardeşliğin şehri yapacağız

Eylem NAZLIER

İstanbul

İstanbul’un en kalabalık ilçesi olan Esenyurt’ta seçmen sayısı 742 bin. Esenyurt’un önemli özelliği ise 81 ilden insanların burada, bir arada yaşaması. Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul’un en büyük ilçesi olan Esenyurt’un, CHP Esenyurt Belediye Başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt Bozkurt ile konuştuk. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bozkurt, “Esenyurtlular bizi takip etsinler, bizi izlesinler, geçmişteki alışkanlıklarıyla oy vermesinler. Geçmişteki şartlanmışlarından arınsınlar. Biz geçmişteki tarzda siyaset yapan bir ekip değiliz. Herkesi kapsayan, herkesi birleştiren bir ekibiz” dedi.

‘ESENYURT’UN EN BÜYÜK SORUNU ÇARPIK KENTLEŞME’

Uzun yıllar Esenyurtta yaşadınız, sonrasında CHP Esenyurt İlçe Başkanlığı yaptınız. Sizce Esenyurt’un en büyük sorunu nedir?

Çarpık kentleşme, tek kelime ile anlatılacaksa birçok sorun çarpık kentleşmenin ürünüdür. Çarpık kentleşmenin sonucu olarak birçok sosyal donatı alanları, yeşil alanlar, okul alanları eksik kaldı. Çarpık kentleşmenin sonucu olarak işsizlik, uyuşturucu, yeşil alan yetersizliği, okul alanlarının yetersizliği, hastane yetersizliği, trafik sorunu, ulaşım sorunu birçok sorunu da mevcut. Çok fazla konut yapıldı. Ancak bu binaların nasıl yapıldığı belli değil. Esenyurt’un malvarlığı resmen müteahhitler peşkeş çekildi. Bu çarpık kentleşmenin daha fazla artmasını engelleyeceğiz. Böyle bir talep olursa asla kabul etmeyeceğiz. Bir disiplin uygulayacağız hemen imar planlarının tamamını gözden geçireceğiz. Bir plan yapılacak ve o plan hiçbir zaman değişmeyecek. Çarpık kentleşmenin olduğu sorunların rehabilitasyonu için birçok projemiz var.

‘HİÇBİR ŞEKİLDE RANT İÇİNDE OLMAYACAĞIMIZ’

Esenyurt Belediyesi rantın en çok döndüğü belediyelerden biri. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Seçildiğinizde nasıl bir belediyecilik anlayışınız olacak?

Rant birkaç şekilde yapılıyor bunlardan biri imar rantı, emsal değeri bir buçuk olan yerler 10 emsale kadar çıkartılabiliyor. Belediyenin yerleri var kat karşılığında verildi. Yüzde 72 müttehittin yüzde 28 belediyenin olacak şekilde kat karşılığı verildi. Müttehittin hissesinde AVM’ler var. Belediyenin hissesinde otoparklar var, hesap ettiğinizde belediyenin hissesi yüzde 15’lere düşüyor. Asla ve asla böyle bir şeye müsait etmeyeceğiz. Halkın çıkarı neyse onu yapacağız. Bizim dönemimizde asla parsel bazında imar tadilatı yapılmayacak. Dolayısıyla imar rantının önüne geçmiş olacağız. İmar rantı zaten siyasilerin kullandığı bir ranttır. Kemal Deniz Bozkurt olarak ben belediye başkanı olarak atandıktan sonra bir taahhütname verdim. Bu taahhütname de dedik ki asla ve asla belediye ile hiçbir şekilde çıkar ilişkisine girmeyeceğim. 5 maddelik bir taahhütname.

‘HALKIN İÇİNDE OLDUĞU KATILIMCI BİR YAPI OLACAK’

Belediyeyi hangi model ile yönetmeyi düşünüyorsunuz? Halk meclislerinden kastınız ne? Esenyurt halkını yönetime nasıl katacak?

Biz her mahallede halk meclisleri oluşturacağız. Mahalle muhtarının başkanlığında, siyasi parti temsilcilerinin olduğu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin olduğu, kanaat önderlerinin olduğu mahalle meclisleri oluşturacağız. Bu mahalle meclisi o mahallenin neye ihtiyacı olduğunu bize o söyleyecek. Ayrıca o bölgedeki yardımlar ve diğer konularda yine onların bize verdiği bilgiler konusundan yapılacak, bu model ayrıca denetleme mekanizması olarak da çalışacak. Yani belediye’nin hizmetlerinin denetlenmesi, raporlandırılmasını da onlar yapacak. Planladık ihtiyaç belirlendi, uyguladık sonra denetlendik. Bütün aşamalarda mahalle meclisinin etkisi olacak. Bizim felsefemiz şu olacak girişimci, katılımcı, ve demokratik bir belediye sistemi olacak. Yani girişimcilikte gençlerin ve iş insanlarının üretmeye yönlendiren, onları bu anlamda teşvik eden çalışmalar yapılacak katılımcılık kısmında ise halkın sisteme katılacağı bu mahalle meclislerini oluşturacağız. Demokratik olarak da herkesin kendini eşit gördüğü, eşit ifade ettiği yapılanma oluşacak. Esenyurt’un sanatla, zanaatla anılan bir ilçe olması için elimizden geleni yapacağız.

Belediye Başkan seçildiğini takdirde Esenyurt halkı bir sorunu olduğu zaman size kolay bir şekilde ulaşabilecek mi?

Belki Kemal Deniz Bozkurt’a değil de sorunlarını çözmek üzere belediyeye çok kolay bir biçimde ulaşabilecekler. Halk meclisleri onların sorunlarını birebir çözecek. Belediyenin işi halkın sorunlarını çözmek üzere proje üretmek, halkın gerçek ihtiyaçlarını tespit etmek. Bunun içinde halka tanışmak lazım. 43 mahallemiz var. Her mahallede 20-30 kişilik bir meclis üyemiz olacak. Her mahallede 20 kişi olsa 860 kişi yapıyor. Düşünün 860 kişilik meclis TBMM’de bile yok. Halkın içinde olduğu katılımcı bir yapı olacak.

‘EĞİTİM, ÜZERİNDE DURACAĞIMIZ EN ÖNEMLİ KONU’

Peki seçildiğiniz takdirde projeleriniz neler?

Sınıf mevcutları okullarda 65 ve üzerinde. Niteliksiz eğitim yapılıyor. Eğitim üzerinde duracağımız en önemli konuların başında geliyor. Okul yapımı için girişimlerde bulunacağız.

Bunun dışında okullarla ilgili lise kampüsü projemiz var. Esenyurt’ta maalesef okul mevcutlarının yüksek olmasının nedeni çok fazla okul alanın olmaması. Şehir merkezinde okul yapacak alan da kalmadı. Şehrin dışında büyük arsalar var. Bu yerlere liseler yapacağız. Sınıf mevcutları azalmış olacak. Üniversite öğrencileri ile ilgili özel bir birimimiz olacak bunlar üniversite öğrencilerinin burs, yurt ve staj sorunlarıyla, sonrasındaki iş sorunuyla ilgilenecek. Ve öğrencilerin varsa sorunlarına rehberlik edecek bir birim olacak. Uyuşturucu, Esenyurt’ta çözülmesi gereken ciddi bir sorun. Kayıtlara göre Esenyurt’ta 2 bin civarında uyuşturucuya bulaşmış genç var. Bunlar sadece kayıtlı olanlar ve kayıtlı olmayanlar bu rakama dahil değil. Ben kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 5 bine ulaştığını düşünüyorum.Uyuşturucu rehabilitasyon merkezi projemiz var. Bu gençlerin tedavi olması için hastane olanakları verilecek. Tıbbı, psikolojik ardından da iş edinme kurslarıyla bu lanetten kurtulmaları sağlanacağız.

Esenyurt’u biraz gezersek her yer beton yığını. İnsanların nefes alacakları alan yok, bunla ilgili projeniz var mı?

Bir yeşil vadi projemiz var. Mahallelerde maalesef çocuk oyun parkları yeterince yok. Mahallelerde, 100-200 metrekarelik yerler var, onları çocuk oyun parklarına dönüştüreceğiz. Ayrıca yurttaşların rahat nefes alacakları yer yok. Onun içinde Haramidere’nin yeşil vadiye dönüştürülmesini sağlayacağız. Burası yaklaşık 4 milyon metrekarelik bir yer. Burası bitirildiğinde nefes alacağımız bir yer olacak. Normal şehirlerde kişi başına düşen yeşil alan 13 metre kare olması gerekiyor ama maalesef Esenyurt’ta 0.7 metrekare bu rakam. 20’de biri neredeyse. Burası bittiğinde 900 bin nüfusumuz olduğunu düşünürseniz 5.3 toplamda yeşil alanımız olacak. Yeterli değil, ama sıkıştığımızda gidip dolaşabileceğimiz nefes alabileceğimiz bir yer olacak.

‘ÜCRETSİZ TEDAVİ YAPACAK İKİ TIP MERKEZİ AÇACAĞIZ’

Esenyurt, Türkiye’nin üçüncü büyük, İstanbul’unda en büyük ilçesi. Buradaki yurttaşların en büyük sorunlarından biri de hastanelerin yetersiz olması. Sağlık alanında neler yapacaksınız peki?

Esenyurt’ta, araştırma hastanemiz yok. Bizim eğitim ve araştırma hastanesine ihtiyacımız var. Bunun için girişimlerimizi yapacağız. Mevcut devlet hastanesinin kapasitesinin artırılması çalışacağız. Bu işler yapılırken devlet hastanesi ve araştırma hastanesinin yapımı aşamasına kadar poliklinik hizmetleri ve genel cerrahi işlemlerinin yapıldığı iki tane tıp merkezi oluşturmayı biliyoruz. Bu tıp merkezi yılda yüz altmış bin hastayı ücretsiz tedavi verecek. Başvuran herkese hizmet vereceğiz. Halk meclisi tarafından tespit edilen kişilerin başka tedavilerini de yapacağız.Yaşlı bakım evi, engelli bakım evi ayrıca yaşlılar için konuk evi projemiz var. Evde bakım hizmetleri yapılacak. Engelli ve yürüyemeyecek olan yaşlıların tedavilerini evde takip eden bir gezici ekibimiz olacak. Sosyal yardımlar devam edecek.

‘ESENYUR’TA BİRLEŞTİRİCİ GÜÇ OLDUK’

Esenyurt, farklı siyasi görüşteki seçmenlerin olduğu bir ilçe. Seçmenlerle görüştüğünüzde size nasıl tepkiler verdiler?

Benim Esenyurt’lu olmam birçok kesimden kabul gördü. Biz sadece belli bir bölgeye hitap etmiyoruz, ya da belli siyasi görüşe hitap etmiyoruz. Yerel yönetimlerde herkesin içinde olduğu bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Belediye meclisi yapısını kurarken de ona göre kurduk. Geçmişte farklı siyasi partileri tercih eden seçmenler bugün bizi tercih ediyorlar. Birleştirici güç olduk burada. Bununla beraber ben Türkiye’ye örnek bir çalışma yapacağımızı düşünüyorum. Kaynaşma olacak, birlik beraberlik olacak.

‘BİZ GEÇMİŞTEKİ TARZDA SİYASET YAPAN BİR EKİP DEĞİLİZ’

Seçimlere 3 gün gibi kısa bir süre kaldı. Esenyurt halkına ne söylemek istersiniz?

Sloganımız, ‘Girişimci, katılımcı ve demokratik felsefeyle Esenyurt’u umudun, barışın ve kardeşliğin şehri yapacağız’ şeklinde…Esenyurtlular bizi takip etsinler, bizi izlesinler, geçmişteki alışkanlıklarıyla oy vermesinler. Geçmişteki şartlanmışlarından arınsınlar. Biz geçmişteki tarzda siyaset yapan bir ekip değiliz herkesi kapsayan, herkesi birleştiren bir ekibiz. Bir arada olursak sorunları aşabileceğimize inanıyoruz. Gelsinler bizi mukayese etsinler incelesin ve kararlarını versinler. Bizi inceleyince oylarını başkalarına vermeyeceklerinden eminim. İyi bir ekiple 5 yıl içinde bu sorunların büyük çoğunu bitireceğiz.