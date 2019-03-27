27 Mart 2019 16:08Son Güncellenme Tarihi: 27 Mart 2019 17:44
Bitlis'te gözaltına alınan Sanatçı Pınar Aydınlar serbest bırakıldı
HDP’nin Bitlis mitinginde seslendirdiği Herne Peş marşı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Pınar Aydınlar, ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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Fotoğraf: MA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın, seçim çalışmaları kapsamında bugün Bitlis'te katıldığı mitingde sahne alan sanatçı Pınar Aydınlar gözaltına alındı.
Seslendirdiği Herne Peş marşı gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Aydınlar, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Pınar Aydınlar, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
27 Mart 2019
(Bitlis/MA)
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