Bolsonaro’nun orduya “Darbe günü etkinliği” çağrısı yapmasına tepki

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun orduya 1964 darbesinin yıl dönümünde “gerekli etkinliklerin düzenlenmesi” çağrısı yapması büyük tepki çekti. Aşırı sağcı lider, geçtiğimiz hafta yaptığı ABD ziyaretinde de darbenin mimarı CIA’in merkezini ziyaret etmişti.

Bolsonaro, Savunma Bakanlığına darbenin 55. yıl dönümü olan 31 Mart ve 1 Nisan'da “Gerekli anma etkinliklerinin düzenlenmesi” talimatı verdi.

21 yıllık askeri cunta rejimine yol açan, yüzlerce kişinin yaşamını yitirmesi ve gözaltında kaybedilmesiyle sonuçlanan darbenin mağdurları Bolsonaro’ya sert tepki gösterdi.

Ağabeyi Stuart darbe sürecinde işkence gören ve katledilen, annesi Zuzu ise askerlerin neden olduğu bir trafik kazasında ölen Gazeteci Hildegard Angel, “Brezilya’nın ’64 darbesinin yıl dönümünü kutlaması Almanya’nın Hitler Günü düzenlemesi gibi bir şey” dedi.

The Guardian’a verdiği demeçte bu durumun kendisini çok üzdüğünü söyleyen Angel, “Brezilya’yı terk etmek istediğini” ifade etti. Darbenin 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde yaşandığını ve 1 Nisan’ın ülkede “Yalancılar Günü” olarak anıldığını hatırlatan Angel, Bolsonaro taraftarlarının tarihi yeniden yazmak istediğini belirtti.

Latin Amerika’daki ABD destekli darbe ve işgaller

ABD’deki Brown Üniversitesi’nde Brezilya tarihi dersleri veren James Green ise Bolsonaro’nun diktatörlük dönemi konusundaki pozisyonunun “Soykırım inkarcılarıyla aynı” olduğunu ifade etti.

Brezilya’da darbe günü etkinlikleri Dilma Rousseff’in başkanlığı döneminde ordunun takvimlerinden çıkarılmıştı. Rousseff aynı zamanda, diktatörlük döneminde tutuklanmış ve işkence görmüş eski bir Marksist gerilla idi. (DIŞ HABERLER)

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, CIA'yi ziyaret etti