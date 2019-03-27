Kale Kayış’ta direniş sürüyor

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan ve 300 işçinin çalıştığı Kale Kayış fabrikasında 100 işçinin, kötü çalışma koşullarına, düşük ücretlere, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğine ve sendikalaşma nedeniyle artan baskılara karşı direnişi devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Petrol-İş Sendikasına üye olan iki işçinin tazminatsız işten atıldığı Kale Kayış fabrikasında, sendika üyeleri üzerindeki istifa baskıları devam ediyor. Kötü çalışma koşullarının sürdüğünü belirten işçiler, 6 Mart’ta Petrol-İş öncülüğünde direniş başlattı. 100 işçi taleplerinin karşılanması için fabrika önündeki eylemlerini sürdürüyor. (İstanbul/EVRENSEL)

Kale Kayış işçileri direnişe geçti

7 işyerinde sendikalaşma ve hak arama mücadelesi devam ediyor