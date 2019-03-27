Fişleme tasarısı: ‘Radikalleşen’ çocukları istihbarat izleyecek

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer iç istihbaratın “radikalleşen çocukları” izlemesi için bir tasarı hazırladı. DW Türkçe’nin haberine göre Irak ve Suriye’den geri dönen IŞİD’lilerin çocuklarının da takibe alınması hedefleniyor.

Üç yıl önce koalisyon hükümeti tarafından, Almanya’da istihbarat örgütlerince izlenme yaşı 16’dan 14’e indirilmişti. Ancak şimdi istisnai durumlarda bu yaşın daha da aşağı çekilmesi öngörülüyor. Mevcut yasalara göre, istihbarat çocuklarla ilgili olayları dosyalarında arşivleyebiliyor ancak kısa adı NADIS olan istihbarat bilgi sistemine aktaramıyor.

Almanya istihbarat teşkilatı da, fikrini destekliyor. Bunun, devletin özellikle İslamcı çevrelerde yetişen çocukları takip edebilmesi için önemli olduğu ileri sürülüyor. (DIŞ HABERLER)