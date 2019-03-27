Toros Tarım'da anlaşma sağlandı

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 28 Mart 2019 Perşembe

Seçime 3 gün kala seçmene yapılan çağrılar, ekonomik veriler, PKK yöneticilerinin öldürüldüğüne dair yapılan haberler ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.