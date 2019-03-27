27 Mart 2019 14:40Son Güncellenme Tarihi: 28 Mart 2019 12:16
Toros Tarım'da anlaşma sağlandı
Petrol-İş ile Toros Tarım yönetimi arasındaki toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı.
GÜNCELLENDİ
Fotoğraf: Petrol-İş
Petrol-İş'in Adana ve Mersin şubelerinde örgütlü olduğu Toros Tarım işçilerinin grevi, varılan anlaşma üzerine sona erdi. İşçiler 27 Mart sabahı greve çıkarken, anlaşma aynı gün yapılan görüşmelerde sağlandı ve TİS imzalandı.
Sendikanın Toros Tarım işletmesinde 204 üyesi bulunuyor. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
ETİKETLER: Petrol-İşToros Tarımgrev
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