27 Mart 2019 14:40

TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, Toros Tarım’da grev başladı

Petrol-İş ile Toros Tarım yönetimi arasındaki toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler greve çıktı.

TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı, Toros Tarım’da grev başladı

Fotoğraf: Petrol-İş

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    Petrol-İş'in Adana ve Mersin şubelerinde örgütlü olduğu Toros Tarım’da toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev başladı.

    Petrol-İş tarafından yapılan açıklamada, “Sendikamızın yıllardır örgütlülüğünü sürdürdüğü Toros Tarım işletmesinde aylardır devam eden müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine bu sabah greve çıkıldı. Adana ve Mersin şubelerimizin örgütlü olduğu Toros Tarım işletmesinde çalışan 204 üyemiz bulunuyor. Sendikamız ile Toros Tarım yönetimi arasındaki pazarlıklar uzun bir süredir devam ediyordu. 26 Mart Salı günü başlayan son müzakere görüşmeleri 27 Mart sabahının ilk saatlerine kadar devam etti. Ancak özellikle ücret konusunda uzlaşı sağlanamaması müzakere görüşmelerinin tıkanmasına neden oldu. Görüşmelerde sonuç alınamaması üzerine Toros Tarım’a bağlı Ceyhan ve Mersin/Akdeniz işyerlerine coşkulu bir şekilde greve başlandı" denildi.

    Fotoğraf: Petrol-İş

    (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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