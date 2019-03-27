27 Mart 2019 14:29

Açlık grevindeki tutukluların aileleri Bakanla görüşmek istiyor

Ankara’ya gelen tutuklu aileleri ve Diyarbakır’daki Barış Anneleri “Çocuklarımızın ölmemesi için tecridi kaldırın” diyor.

Açlık grevindeki tutukluların aileleri Bakanla görüşmek istiyor

Fotoğraf: Evrensel

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    Cezaevinde tecridin kaldırılması için açlık grevinde olan tutukluların aileleri Adalet Bakanı ile görüşmek istiyor. Taleplerinin gerçekleşmemesi halinde Bakanlık önünde nöbet eylemi gerçekleştirecek aileler, hükümet yetkililerinin harekete geçmesini ve çocuklarının açlık grevini sonlandırması için tecridin kaldırılmasını istiyor.

    Çocukları açlık grevinde olan aileler Adalet Bakanı ile görüşmek için Ankara’ya geldi, ancak olumlu yanıt alamadı. İHD Ankara Şubesi’nde basın toplantısı düzenleyen aileler cezaevlerindeki tutukluların açlık grevini ve feda eylemlerini sonlandırması için hükümet yetkililerinin harekete geçmesini ve tecridin kaldırılmasını istedi. Kardeşi Patnos Cezaevinde açlık grevinde olan Münibe Koç, eylemcilerin tecridin kaldırılması için açlık grevinde olduğunu belirterek, “Biz anneler ölüm, savaş istemiyoruz. İnsanlık ve barış istiyoruz. Bizim çocuklar fedai eylemi yapıyor. Yapmasınlar. Kürtler de insandır, insan gibi yaşasınlar. Eğer tecrit kaldırılırsa hepsi açlık grevini bırakır” dedi.

    "BİZİM CANIMIZ YANIYOR DEVLET NİYE SESSİZ KALIYOR"

    Fransa’da 101 gündür açlık grevinde olan Yüksel Koç’un ablası Cahide Yıldırım ise tecridin kaldırılması halinde açlık grevlerinin sonlanacağını söyledi. Adalet Bakanlığı’na giderek Bakan Abdülhamit Gül ile görüşmek istediklerini ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirten Yıldırım, “Bakan ile görüşüp taleplerimizi iletmek istiyoruz. Eğer talebimiz kabul edilmezse Bakanlık önünden kalkmayacağız” dedi.

    Devletin açlık grevlerini sessiz kaldığını ifade eden Yıldırım, “Bu kimin adaleti, biz her gün bir cenaze çıksın istemiyoruz. Anaların yüreği yanmasın. Bizim canımız yanıyor, devlet neden sessiz kalıyor? Cezaevlerindekiler bizi sessiz sanıyor, bizim sesimiz çıkıyor ama devlet bizi duymuyor” dedi. Yıldırım, mücadele etmeye, sokağa çıkmaya devam edeceklerini söyleyerek, “Yeter artık. Devlet bu zulmü bize neden yapıyor. Kardeşim açlık grevinde, yazık günah değil mi? Devlet bizimle neyin savaşını veriyor? Devlet bizi duymazlıktan geliyor ama ne zamana kadar? Bu sessizlik bizi mahvediyor. Herkes seçim telaşına düşmüş ama bizim umurumuzda değil, evlatlarımızın derdindeyiz. Bu tecrit kalkmasını istiyoruz” dedi.

    "CEZAEVİNDEN ÇOCUKLARIMIZIN CENAZELERİ ÇIKMASIN"

    Gebze Kapalı Cezaevinde açlık grevinde olan Nevroz Bozkurt’un annesi Sultan Bozkurt ise hiçbir siyasi partiyi araya sokmadan sadece anneler olarak  Adalet Bakanı ile görüşmek istediklerini söyledi. Bozkurt, “Annelerin dili, dini, ırkı, siyaseti olmaz. Biz anneler tecridin kaldırılmasını istiyoruz. Cezaevinden çocuklarımızın cenazesi çıksın istemiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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    DİYARBAKIR’DAKİ BARIŞ ANNELERİNDEN AÇLIK GREVİ AÇIKLAMASI: ANNELERE UYUMAK HASRET OLDU!

    Fotoğraf: Evrensel

    Açık grevleriyle ve yaşanan ölümlerle ilgili açıklama yapan Barış Anneleri, annelerin uyumaya hasret kaldığını belirterek, hükümete açlık grevinin sonlandırılması için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

    Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevinde başlattığı ve tahliyesi ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 140’ıncı günü geride bıraktı. Cezaevlerinde 16 Aralık’ta eyleme başlayan tutuklular ise 103 gündür açlık grevinde. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.

    Diyarbakır’da Barış Anneleri cezaevlerindeki açlık grevlerine ve yaşanan ölümlere dikkat çekmek için açıklama yaptı.

    "ANNELERİN GÖZYAŞLARIYLA OYNAMAYIN"

    Açıklamada konuşan Barış Annelerinden Nezahat Teke, “Artık anneler ağlamasın. Annelere uyumak hasret oldu. Çocuklarımız bedenini açlığa yatırmış neden kimse ses çıkarmıyor? Binlerce insan bedenini tecridin kaldırılması için ölüme yatırmış ise bu tecridin kaldırılması lazım. Bu insanlar ölmesin, çocuklarımız ölmesin. 27 gündür oğlum açık grevinde, biz çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz” dedi.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cezaevinde yaşamına son veren 4 kişiye ilişkin yaptığı açıklamaya değinen Teke “Süleyman Soylu,  diyor ki bu insanlar bize teslim olmuştu. Bizden yardım istediler ama içeride arkadaşları onları astı. Madem senden yardım istediler, neden onlara sahip çıkmadın da cezaevine koydun. Demek ki bu insanlar ölsün istiyorsun. Bu insanlar anneleriyle konuşuyor. Bunun bedeli hayatlarımızsa bedelini vereceğiz diyorlar. Yeter annelerin göz yaşlarıyla oynamayın” dedi.

    "BİR ÇARE BULSUNLAR"

    Raife Özbek ise tecridi kaldırsınlar, Çocuklarımız ölmesin. Hiç mi vicdan kalmadı. Bir kedinin haberini günlerce yayınlayanlar. 4 cenaze çıktı cezaevlerinden bir kere yer almadı TV’lerinde. Onlarca insan cezaevlerinde açlık grevinde kimseden ses çıkmıyor. Yeter artık” diye konuştu.

    Nurten Gül ise “Çocuklarımız 27 gündür açlık grevinde, biz dışarıda onlarla açlık grevindeyiz. Ne huzurumuz ne sağlığımız kalmış. Buna bir çözüm istiyoruz. Sesimizi hiçbir Türk Medyası duyurmuyor. Sebebi ne? 9 gün içinde 4 cenaze çıktı. Emine Erdoğan’a sesleniyorum o da anne, kendi çocukları en güzel yerde, bir çare bulsunlar buna” diye konuştu. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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