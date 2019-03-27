‘Belediye sözünü tutsun, üst geçit bir an önce yapılsın’

Adana’da üniversite öğrencisi kadınlar yurtları önünde ölümle sonuçlanan kazalara ilişkin Adana Büyükşehir Belediyesinin verdiği üst geçit sözünün bir an önce yerine getirilmesini istedi. Her sorunun seçim sonrasına bırakılmasından şikayet eden kadın öğrenciler “Okula güvenli bir şekilde gidip gelemiyoruz” dedi.

Adana’da kadın öğrenci yurtları önünde sık sık kazalar yaşamasına üniversite ve yurt yönetiminin kayıtsız kalması karşısında öğrenciler önlem alınması için imza kampanyası başlatmıştı. Trafik ışıklarının çalışmadığı, üst geçidin olmadığı yolda geçtiğimiz yıllarda bir arkadaşlarını kaybeden öğrenciler yeni ölümlerin yaşanmaması için imza toplayarak Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezine iletti. Belediye yönetiminin öğrencilerin dilekçesine verdiği cevapta şu ifadelere yer verildi:

“Üst geçit talebi ile ilgili olarak, proje hazırlanması için ihale çalışmaları başlatılmış olup, en kısa zamanda proje çalışmaları tamamlanacaktır. Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararında belirtilen çift kompenantlı hız kesici ve butonlu sinyalizasyon sistemi tesisi kurulmuştur.” Yurtta kalan öğrenciler aradan 3 ay geçmesine rağmen üst geçidin yapılmadığını ve ışıkların hâlâ düzenli yanmamasına tepkili. Öğrenciler seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmemesinden yakınarak belediyenin yerel seçimler öncesi olası bir tepkiden çekindiği için mi ‘yapacağız’ sözü verdiği endişesi yaşıyor. (Adana/EVRENSEL)