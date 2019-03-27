27 Mart 2019 13:50

Kocaeli Bağımsız Adayı Başaran: Kendinize oy vermenizi istiyorum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Darıca’da ziyaretlerde bulundu.

Kocaeli Bağımsız Adayı Başaran: Kendinize oy vermenizi istiyorum

Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, Darıca'da ev ziyaretlerinde bulundu | Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisinin desteklediği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, kentin en kalabalık mahallesi olan Kazım Karabekir Mahallesi'nde ziyaretlerde bulundu. Kapı kapı dolaşarak yerel yönetim anlayışını anlatan Başaran, Tokatlıların yoğun yaşadığı sokakta ilgiyle karşılandı. Özellikle kadınlardan yoğun ilgi gören Başaran, “Kentimizi gelin birlikte yönetelim, kadınlarımıza önemli işler düşüyor” dedi.

    Fotoğraf: Evrensel

    Kocaeli'nin kadın adayı: Reyhan Başaran

    Kocaeli'nin kadın adayı: Reyhan Başaran

    "BÜYÜKŞEHİRDE OYUM SİZE"

    Fotoğraf: Evrensel

    Darıca'da bulunan ve 36 binin üzerinde nüfusuyla Kocaeli’nin en kalabalık mahallesi olan Kazım Karabekir’de ziyaretlerde bulunan Reyhan Başaran, yurttaşlarla yerel yönetim anlayışını paylaştı. Kadınlarla sohbet eden Başaran, “Birlikte yönetmek için aday olduk, bize değil kendinize oy vermenizi istiyorum” dedi. Ziyaretler sırasında bir kadın vatandaş, “Sizinle karşılaşmamız iyi oldu, kime oy vereceğimizi bilmiyorduk, kararsız kalmıştık. Sizi tanıyınca kararım netleşti, büyükşehirde oyum size” dedi. Vatandaşı seçeneksiz bırakmamak için aday olduklarını da hatırlatan Başaran, “Biz emekçilerin adayıyız, emekçileri seçeneksiz bırakamazdık” ifadelerini kullandı.

    Fotoğraf: Evrensel

    Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Toplumun her kesimi mutlu yaşamalı

    Kocaeli Adayı Reyhan Başaran: Toplumun her kesimi mutlu yaşamalı

    "DERDİMİZE DERMAN OLAN KİMSE YOK"

    Fotoğraf: Evrensel

    Osmangazi Mahallesi’nde bir eve konuk olan Başaran, Gülistan Özçağdavul’un 9 yaşındaki hemofili ve FMF hastası oğlu Baran'ın durumuna dikkat çekeceğini söyledi. Baran’ın yılda 3 defa iğne olması gerektiğini ve bunların her birinin 963 avro olduğunu söyleyen Özçağdavul, “Oğlum benim için çok önemli, tutunduğum tek dal. Bu tedavi masrafının üçte birini benim ödemem lazım, nasıl ödeyeyim? Çalışamıyorum, evladıma bakmam lazım. Kaymakamlığa gittim, ilgilenen olmadı, bakanlık oralı olmadı, Cumhurbaşkanına kadar gittim, durumu anlattım, bana bir numara verdiler, burayı arayın sizinle ilgilenecekler dediler. Arıyorum açan olmuyor. Kimse oralı olmuyor, ilgilenmiyor” dedi. Kendi ülkesinde yabancı kaldığını söyleyen Özçağdavul, “Sağlık konusunda bana yardımcı olmuyorlar. Ben o kadar sene Hollanda'da yaşadım, orada böyle değil. Devlet, insanını kolluyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ama burada derdimizi dinleyen, derman olan kimse yok” diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

    Fotoğraf: Evrensel

    Fotoğraf: Evrensel

    Fotoğraf: Evrensel

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