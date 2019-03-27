HDP Sözcüsü Oluç: Sahte bildirilerde bir bakanlığın eli var

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç seçim güvenliği başta olmak üzere gündemdeki konularla ilgili HDP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Tecride karşı yapılan açlık grevlerinde bütün kritik eşiklerin aşıldığını ve suskunluğunu sürdüren Adalet Bakanlığı başta olmak tüm yetkililerin ellerinden geleni yapmalarını istediklerini belirten Oluç, ayrıca “Nedeni ne olursa olsun ölümü değil yaşamı savunuyoruz” dedi.

YSK SEÇMENİN OY KULLANMA HAKKINI ENGELLİYOR

Seçim hukuksuzluklarının devam ettiğini dile getiren Oluç, seçmen taşıma ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yaptıkları itirazların önemli bir bölümünün reddedildiğini aktardı. Sandık taşıma ve birleştirme kararlarının 14 ilde gerçekleştiğini ifade eden Oluç, 973 sandığın taşınma ve birleştirme kararı ile birlikte 96 bin 531 seçmenin bu karardan etkilendiğini belirtti. YSK’ye bu konu ile ilgili yaptıkları itirazların kabul edilmediğini belirten Oluç, sandık taşıma ve birleştirme kararlarının objektif olmayan nedenlere dayandığını söyledi. Bu uygulama ile güvenlikli sandıklar, güvenilir olmayan sandıklar ayrımının yapılmadığını belirten Oluç, bu durumun seçmeni de güvenilir olan ve güvenilir olmayan diye ikiye ayırdığını vurguladı. “Yasaya göre azami 5 kilometre olması gerekirken taşınmış olan sandıkların birçoğunun 20-25 kilometre öteye taşınmış olduğu görülüyor” diyen Oluç, sandık taşıma ve birleştirmenin yapıldığı yerlerde YSK eliyle seçmenlerin oy verme haklarının ellerinden alındığını söyledi.

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SAHTE BİLDİRİLERDE BAKANLIK ELİ

“Seçim ahlaksızlıklarının bitmediğini” söyleyen Oluç, parti logolarının başka parti logoları ile yan yana getirilerek bir bildiri basıldığını ve çeşitli illerde dağıtıldığını dikkat çekti. Söz konusu bildiri ile ilgileri olmadığını dile getiren Oluç, birkaç ilde organize bir şekilde yapılan bu olayın bir bakanlığın organizasyonu eliyle sürdürüldüğünü dile getirdi.

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“BEYAZ TOROS İTTİFAKI”

Hürriyet, Milliyet ve Sabah başta olmak üzere bazı basın kuruluşlarının istihbarat fişlemelerini yayımlaması örneğinin medyanın yakın tarihinde hiç yaşanmadığını dile getiren Oluç, bu haberlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre suç olduğunu belirtti. “Milli İstihbarat da bu fişlemeleri yayımlayan yayın kuruluşları da bir özelliği ortaya koymuştur. Yapılan tüm işler, Çiller-Ağar-Beyaz Toros ittifakını kurmuş olan AKP-MHP ittifakı için doğal işlerdir” diyen Oluç, AKP ve MHP’nin tüm yetkililerinin HDP’ye ve seçmenlerine hakaretlerde bulunduklarını, hakaretleri kabul etmediklerini ve demokratik siyaset çerçevesinde hesap soracaklarını dile getirdi.

Oluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın HDP seçmeninin oyuna talip olduğu açıklamasının sorulması üzerine Kürtlerin oyuna talip olanların eş genel başkanlarına Kürt halkına ve seçmenlerine hakareti kesmesini söylemesi gerektiğini söyledi. Oluç, “Sadece Kürt seçmenler değil bütün demokrat seçmenler bu yapılanların ne anlama geldiğini biliyor ve 31 Mart’ta bunun cevabını verecekler. Yıldırım’a, Özhaseki’ye, Zeybekci’ye, Bahçeli’ye oy vereceklerini hiç zannetmiyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)