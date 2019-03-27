Bornova Meclis Üyesi adayı Kaygısız: Öncelik yoksul mahallelerinin

Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Doğanlar ve Mevlana Mahallesi’nde işçi ve emekçilerle buluşan Bornova Bağımsız Meclis Üyesi adayı Cengiz Kaygısız, hizmetlerde önceliğin emekçi semtlerine ve yoksul mahallelerine verilmesi için mücadele edeceğini söyledi. Kaygısız, “Sözünüzü taşıyamazsam görevden alma hakkınız olan bir anlayışa oy verin” dedi

Kaygısız, dün işçilerin yoğun yaşadığı Doğanlar ve Mevlana Mahallelerinde seçim çalışmalarına devam etti. Konuşmalarında işçiden, emekçiden yana bir belediyecilik için aday olduğunu vurgulayan Kaygısız, “Oy verdiğiniz partilerin meclis üyesi adaylarını tanımazsınız çünkü sizi temsil etmez. Ben emekli bir öğretmenim. İçinizden biriyim ve bizim de sesimiz olsun mecliste diyorum. Yerel kaynaklar asıl ihtiyacı olan emekçi mahallelerine ayrılsın. Bizim çocuklarımız da spordan, kültürden, sanattan, eğitimden eşit faydalansın. Sözünüzü taşıyamazsam meclise görevden alma hakkınız olsun” diye konuştu.

"MERKEZDE YAŞAYAN İNSAN DA BİZ DEĞİL MİYİZ"

Gezi sırasında en dikkat çeken şey çok sayıda kişinin sandığa gitmeyeceğini söylemesi oldu. Daha önce AKP’ye oy verdiğini ancak ülkeyi yönetemedikleri için artık vermeyeceğini söyleyen mahalle sakini bir esnaf "Ülkeyi böldüler, kendinden olmayan herkes kötü. Şimdi herkes sırf iktidara gelmesinler diye millet ittifakına oy verecek. Ben onlara da vermeyeceğim. İkisi de aynı. Bakın şu mahallenin haline. Merkezde yaşayan insan da biz değil miyiz? Seçim zamanları bir geliyorlar 15-20 kişi, seni konuşturmuyorlar bile. Sonra görmüyoruz bir daha” dedi.

"AKP'YE HİÇ OY VERMEDİM AMA BUNLARA DA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

4 yıl önce İstanbul’dan İzmir’e taşındığını söyleyen bir kadın da “Hafta sonu çocuğumuzla gideceğimiz bir tane yer yok. Parka git gel. Bir de AVM’ler var, alternatifin yok. Açıkçası AKP’ye hiç oy vermedim, vermem de. Ama bunlara da vermeyi düşünmüyordum. Sizi gördüğüm iyi oldu” dedi.

Bir başka kadın da eşinin 3 aydır işsiz olduğunu belirterek “Krizden dolayı işten çıkardılar. Bir de hamileyim. Ne yiyip ne içeceğiz? Oy düşünecek hal mi kalmış. Eşimi işe alacaksanız, işsizliğe çözüm bulacaksanız oy vereyim” diye konuştu.

"KRİZE VE İŞSİZLİĞE KARŞI YEREL POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ"

Fotoğraf: Evrensel

Kaygısız, ülkeyi yönetemeyene de hizmet getirmeyene de oy vermeyeceğini, bu nedenle sandığa gitmeyeceğini söyleyenlere oy vermemek yerine halkın doğrudan temsilini mümkün kılan demokratik halkçı belediyecilik anlayışına sahip çıkma çağrısı yaptı.

“Gelin sözümüzü birlikte söyleyelim” diyen Kaygısız, “Önceliğimiz işçi ve emekçilerin yoğun yaşadığı yerler olan emekçi semtleri” dedi.

Krize ve işsizliğe karşı belediyelerin emekçileri desteklemek için yerel politikalar üretmesi gerektiğine işaret eden Kaygısız, ücretsiz ulaşımdan iş garantili meslek edindirme kurslarına varana kadar yapılabilecekleri sıralayarak bunun için birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Bornova meclis üyesi adayı Cengiz Kaygısız işçilere seslendi

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