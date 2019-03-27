Makro Market işçileri gasbedilen hakları için Ankara’ya gitti

Makro Market işçileri, kıdem ve ihbar tazminatlarını alabilmek için bir kez daha Ankara’ya geldi. Makro Market Genel Merkezi önüne giden işçiler, konkordato komiseri Şefik Çalışkan ile görüştü. Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar tarafından okunan basın açıklamasında “İşçilerin taleplerini görmezden gelemezsiniz. Gasp ettiğiniz kıdem tazminatları Makro işçilerinin emeğinin hakkı, çocuklarının geleceğidir” dedi.

Makro Market’in kriz gerekçesiyle birçok mağazasını kapatması ve konkordato ilan etmesinin ardından kıdem ve ihbar tazminatları alamayan işçiler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde görülen dava için sabahın erken saatlerinden Ankara’ya geldi. Bilirkişi raporunun tamamlanmaması nedeniyle 14 Mayıs 2019 tarihine ertelenen dava sonrasında Kahramankazan’da bulunan Makro Market Genel Merkezi önünde toplanan işçiler, yetkililerle görüşebilmek ve basın açıklaması yapmak için burada beklediler. Samsun Makro Market çalışanlarının ağırlıklı olduğu işçiler, bekleyişleri esnasında sık sık halay ve horon çekti. “Samsun sizinle gurur duyuyor”, “Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Direne direne kazanacağız” diye slogan attı. İşçiler, “Makro Market işçileri direniyor” yazılı pankartı Genel Müdürlük karşında bulunan bir fabrikanın duvarına astı. İşçilerin aralarından seçtiği beş kişinin yönetimle görüşmek için genel müdürlüğe girmesinin ardından, dışarıdakiler horon ve halaylarla bekleyişi sürdürdü.

‘DAHA FAZLA GECİKTİRMEDEN HAKLARIMIZI VERİN’

Görüşme sonrası açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar, ülke genelinde 500’den fazla mağazası olan Makro Market’te kriz bahane edilerek çok sayıda mağazasının kapandığını, yüzlerce işçinin kıdem ve ihbar tazminatlarını alamadığını söyledi. Davanın daha fazla geciktirilmeden işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve haklarının verilmesini talep ettiklerini belirten Duyar, “İşçilerin taleplerini görmezden gelemezsiniz. Gasp ettiğiniz kıdem tazminatları Makro işçilerinin emeğinin hakkı, çocuklarının geleceğidir” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

‘İLK ÖNCE İŞÇİLERİN HAKLARINI VERİN’

Tez-Koop-İş’in kriz bahanesiyle işten çıkarılan ve emeğine el koyan işçilerin yanında devam edeceği vurgulayan Duyar, taleplerini şöyle sıraladı:

- Kıdem tazminatı dahil işçi alacakları, devlet alacakları ve diğer tüm alacaklardan öncelikli sıraya alınmalı, işverenin mal varlığından öncelikle işçi alacakları ödenmelidir.

- İflas eden ve ödeme aczi içinde bulunan işverenlerin yanında çalışan ve bu nedenle kıdem tazminatını alamayan işçilerin kıdem tazminatı alacaklarını mevcut Ücret Garanti Fonu’ndan almalarının yolu açılmalıdır.

Görüşmeye dair açıklama yapan Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, konkordato komiseri Şefik Çalışkan ile bir saatten daha uzun bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Marko Market’e ait olan Samsun’daki gayrimenkulü ile ilgili kendilerine bir teklif sunulduğunu ve bu teklifi değerlendireceklerini belirten Sayın, Makro Market’e ait olan Karaman ve Malatya mağazalarına işçi alacakları tutarında ipotek konulmasına yönelik çalışma yapılacağını dile getirdi.