İZENERJİ işçilerinin TİS eylemine dava açıldı

Metehan UD

İzmir

İzmir'de Genel İş üyesi İZENERJİ işçilerinin polis saldırısı ile sonlanan toplu sözleşme eylemine katılan 24 kişiye dava açıldı. İddianamede sendikanın eyleminin kanuna aykırı olduğu iddia ediliyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şubesi tarafından, İzmir Büyüksehir Belediyesi'nin hizmet alım ihalesini alan ve yaklaşık 5060 çalışanı bulunan İzenerji işletmesinde sendika ile işveren arasında yapılacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesinde büyükşehir belediyesi tarafından, taşerondan kadroya geçen işçilerin sendika üyeliklerine itiraz etmişti.

İtirazı protesto etmek ve TİS görüşmelerinin bir an önce başlatılması amacıyla Genel İş İzmir 2 Nolu Şube, 11 Ocak Cuma günü büyükşehir belediyesinin başkanlık girişinde eylem yapmak istemiş ve ancak İzmir Emniyeti eyleme şiddet kullanarak engel olmuştu. Müdahalenin duyulması üzerine Genel İş'in diğer şubeleri iş durdurarak büyükşehir önüne gelmişti. Temizlik işçileri çöp kamyonları ile Konak'a gelirken ESHOT şoförleri kontak kapattı.

SENDİKA SMS'İ DELİL

Eylem sırasında gözaltına alınanlar ile ifade vermeye çağrılan hakkında başlatılan soruşturma davaya döndü. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianeme mahkeme tarafından kabul gördü. Eyleme katılanlar kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve görevi yaptırmamak için direnme ile suçlanıyor. İddianamede delil olarak polis görüntülerinin yanı sıra, gazetecilerin çektiği videolar, sendikanın işçilere attığı eyleme çağrı SMS'i ve sosyal medya paylaşımları da yer alıyor.

İLK DURUŞMA 19 HAZİRAN'DA

Haklarında dava açılanlar arasında DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara, 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, 3 Nolu Şube Başkanı Faruk Saral, Gıda İş Bölge Temsilcisi Mazhar Uzbek, Şube yöneticileri, işyeri temsilcileri ve KESK Tüm Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube yöneticisi Birkan Acar da bulunuyor. İlk duruşma 19 Haziran Çarşamba 19 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Eylem esnasında yaralandığını iddia eden 3 polis memuru da dosyada 3 şikayetçi olarak yer alıyor.

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