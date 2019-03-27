Suriye’den BMGK’ye Golan Tepeleri çağrısı

Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Golan Tepeleri konusunda acil toplantıya çağırdı.

AFP’nin haberine göre Güvenlik Konseyi’nin Fransız başkanı henüz bu konuda bir karar almadı ancak talebin konseyin bir sonraki toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

NASRALLAH’TAN ARAP ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Lübnan’da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan belgeyi imzalaması sonrası Arap ülkelerine çağrı yaptı. Nasrallah, Arap ülkelerinin Arap Barış İnisiyatifinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Nasrallah, “Eğer Arap dünyasında onur, vicdan ve asaletten geriye bir şey kaldıysa 2002’de Beyrut Zirvesi’nde oluşturulan Arap Barış İnisiyatifi’nden ayrılırlar” dedi.

Nasrallah, ABD’nin Golan Tepeleri kararı sonrası Donald Trump’ın Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğini tanıması kararının da an meselesi olduğunu söyledi.

GOLAN TEPELERİ KRİZİ

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart’ta İsrail’in bölgedeki hakimiyetini tanıyan bir kararnameye imza attı. İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgali uluslararası hukuka aykırı. Bu yüzden Trump’ın imzası, Avrupa Birliğinden Türkiye’ye, Kanada’dan bölgedeki Arap ülkelerine pek çok uluslararası çevrenin tepkisini çekti. (DIŞ HABERLER)

Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiler