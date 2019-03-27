BMGK üyesi AB ülkelerinden ABD'ye Golan Tepeleri tepkisi

Suriye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni Golan Tepeleri konusunda acil toplantıya çağırdı. BMGK Daimi Üyesi Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya da yaptıkları ortak açıklamayla ABD'ye tepki gösterdi. Tunus'ta Halk Cephesi, Lübnan'da Hizbullah Trump'ın Golan imzasına tepki gösterenler arasındaydı.

AFP’nin haberine göre Güvenlik Konseyi’nin Fransız başkanı henüz bu konuda bir karar almadı ancak talebin konseyin bir sonraki toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

"BÖLGESEL SORUNLAR DOĞURUR"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinden Fransa ve İngiltere ile geçici üyeler Belçika, Almanya ve Polonya; ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanımasına ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

İsrail’in Golan Tepeleri de dahil 1967’den beri işgal ettiği topraklar üzerindeki egemenliğinin tanınmadığı belirtilen açıklamada, bu toprakların İsrail’e ait olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, “Bölgenin güç kullanımıyla ilhakı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Tek taraflı sınır değişikliği ilanı kurallara dayalı uluslararası düzene ve BM Sözleşmesine aykırı” denildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail’in Golan Tepeleri’ni yasa dışı ilhakının daha büyük ve bölgesel sorunlar doğuracağı endişesi dile getirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, dün, AB’nin, İsrail'in işgali altında olan Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını yineledi.

BMGK’nin, 497 sayılı ilk kararı, İsrail işgaline karşı çıkıyor ve kararda “İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri’nde kendi kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararı hükümsüzdür ve uluslararası hukuki geçerliliği yoktur” ifadesi kullanılıyor.

TUNUS HALK CEPHESİ’NDEN GOLAN TEPKİSİ

Tunus Parlamentosundaki 217 sandalyeden 15'inde temsil edilen sol partilerin koalisyonu Halk Cephesi, ABD’nin Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanımasına tepki gösterdi.

Cephe yayımladığı yazılı açıklamada, "Golan Tepeleri Suriye ve Arap toprağıdır. ABD Başkanı Donald Trump'ın kararı hiçbir şeyi değiştirmez." ifadelerini kullandı.

Yazılı açıklamada, Golan Tepeleri ve diğer tüm işgal altındaki topraklarda “bağımsızlığın kazanılması için direnişin tüm biçimlerinin artırılması” gerektiği belirtilerek, özellikle Filistin’in 30 Mart’ta kutlanan Toprak Günü’nde protestoların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

NASRALLAH’TAN ARAP ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Lübnan’da Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD’nin Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan belgeyi imzalaması sonrası Arap ülkelerine çağrı yaptı. Nasrallah, Arap ülkelerinin Arap Barış İnisiyatifinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Nasrallah, “Eğer Arap dünyasında onur, vicdan ve asaletten geriye bir şey kaldıysa 2002’de Beyrut Zirvesi’nde oluşturulan Arap Barış İnisiyatifi’nden ayrılırlar” dedi.

Nasrallah, ABD’nin Golan Tepeleri kararı sonrası Donald Trump’ın Batı Şeria üzerinde İsrail egemenliğini tanıması kararının da an meselesi olduğunu söyledi.

GOLAN TEPELERİ KRİZİ

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart’ta İsrail’in bölgedeki hakimiyetini tanıyan bir kararnameye imza attı. İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgali uluslararası hukuka aykırı. Bu yüzden Trump’ın imzası, Avrupa Birliğinden Türkiye’ye, Kanada’dan bölgedeki Arap ülkelerine pek çok uluslararası çevrenin tepkisini çekti. (DIŞ HABERLER)

Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiler