27 Mart 2019 10:16

Kadıköy'deki gökdelen inşaatında yangın

Kadıköy'de inşaat halindeki gökdelende yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kadıköy'deki gökdelen inşaatında yangın

Fotoğraf: Alptekin Soykan/AA

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    İstanbul Kadıköy'de inşaat halindeki bir gökdelende çıkan yangın söndürüldü.

    Alınan bilgiye göre, Eğitim Mahallesi Hızırbey Caddesi'ndeki 3 bloktan oluşan ve inşaat halindeki sitede, 30 katlı binanın elektrik kablolarının bulunduğu enerji odası ve yanındaki malzeme deposunda yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Kadıköy, Maltepe, Üsküdar ve Ümraniye'den 10 itfaiye takımının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Ekiplerin binada duman tahliye çalışmaları sürüyor.

    Yangın nedeniyle polis ekipleri Hızırbey Caddesi'ni trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. (İstanbul/AA)

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