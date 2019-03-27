Galatasaray, CEV Kupası'nda ikinci oldu
Avrupa erkekler voleybolundaki 2 numaralı kupanın final maçında Galatasaray, Trentino Itas'a yenilerek ikinci oldu.
Fotoğraf: Ahmet Dumanlı/AA
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında İtalya temsilcisi Trentino Itas'a 3-2 yenilerek organizasyonda ikinci oldu.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde Galatasaray'a üstünlük sağlayarak şampiyon olan İtalyan ekibi Trentino Itas, kupasını aldı.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ve İtalyan ekibinin 3-2 üstünlüğüyle biten finalin rövanş maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, önce Galatasaraylı oyunculara madalyaları verildi. Trentino Itas'ın oyuncularına kupalarını, CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti.
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