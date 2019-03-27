Mahkemeden Leyla Güven için zorla getirme kararı

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesi ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 140’ıncı gününe girerken, Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Güven için zorla getirme kararı verdi.

Urfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde "örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla açılan davada ifade vermediği gerekçesiyle Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in talimatlı duruşması görüldü.

Öcalan'ın 4 Nisan 2017'deki doğum günü kutlamasında "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla Güven, Öcalan'ın kardeşleri Mehmet ve Fatma Öcalan hakkında aynı suçlamayla açılan talimatlı duruşmaya, 140 gündür açlık grevinde olan Güven katılmazken, avukatı Serdar Çelebi hazır bulundu.

"ZORLA İFADEYE GETİRİLMESİ ANAYASAYA AYKIRI"

Duruşmada, Güven'in milletvekili seçilmesinden sonra hakkında açılmış olan dava olduğunun altını çizen avukatı Serdar Çelebi, "Leyla Güven 27'nci dönem milletvekilidir. Yasama dokunulmazlığı devam ettiği dönem içinde kovuşturma olayla ilgili hakkında dava açılmıştır. Bu durum Anayasa'nın 83. Maddesi'ne aykırıdır. Bu nedenle davanın derhal düşürülmesi gerekmektedir. Anayasa'ya aykırı açılan davada, müvekkilimin zorla getirilmesi ya da ifadesinin alınması ayrıca Anayasa'ya aykırıdır. Usule aykırı bu işlemin devam edilmemesini talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilim olan milletvekili 140 gündür açlık grevindedir. Ciddi sağlık sorunları baş göstermiştir. Kendisi gelip ifade verecek durumda değildir. Polis zoruyla getirilmesi durumunda hayati risk taşıyacaktır. Bu şartlarda müvekkilimin savunma yapacak imkanı da yoktur. Bu nedenle öncelikle davanın düşürülmesini ve zorla getirilme kararının çıkarılmamasını talep ediyoruz" şeklinde savunma yaptı.

Çelebi, mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda davanın düşürülmesi için asıl mahkeme olan Urfa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesine yaptıkları itirazın sonucunun beklenmesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme, Güven'in avukatı Çelebi'nin talebini reddederek, Güven'in mahkemeye zorla getirilmesi için kolluğa müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

GENÇLİK ÖRGÜTLERİ GÜVEN’İ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Leyla Güven'e destekler sürdü. Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eş Başkanı Okan Danacı ve SGDF MYK Üyesi Beren Atıcı, Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) Sözcüsü Özgür Sazlık, HDP Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Emine Kaya, Yeni Demokrat Gençlik, Sosyalist Öğrenci Hareketi (SÖH) ve YDG temsilcileri, dün Leyla Güven'i evinde ziyaret etti.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Leyla Güven'le aynı taleple Federe Kürdistan Bölgesi’nin Hewlêr kentinde HDP üyesi Nasır Yağız 127, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş 101, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 102 gündür açlık grevinde.

HDP İL BİNASINDAKİ EYLEM SÜRÜYOR

HDP Diyarbakır il binasında milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın başlattığı eylem de devam ediyor.

TAHLİYE OLANLAR AÇLIK GREVİNİ EVLERİNDE SÜRDÜRÜYOR

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Sedat Akın’ın tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde sürdürdüğü eylem 80’inci gününde.

Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevi’nde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevini, tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş (55) 1 Mart’ta Silivri Cezaevi'nde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 22 Mart’ta tahliye olan Ferdi Karabay da 1 Mart’ta başladığı açlık grevini evinde sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)

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