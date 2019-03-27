Leyla Güven’in açlık grevi 140’ıncı gününde

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde başlattığı ve tahliyesi ardından evinde sürdürdüğü açlık grevi 140’ıncı gününe girdi.

GENÇLİK ÖRGÜTLERİ GÜVEN’İ ZİYARET ETTİ

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) Eş Başkanı Okan Danacı ve SGDF MYK Üyesi Beren Atıcı, Gençliğin Devrimci Güçleri (DEV-GÜÇ) Sözcüsü Özgür Sazlık, HDP Gençlik Meclisi Eş Sözcüsü Emine Kaya, Yeni Demokrat Gençlik, Sosyalist Öğrenci Hareketi (SÖH) ve YDG temsilcileri, dün Leyla Güven'i evinde ziyaret etti.

CEZAEVLERİNDE EYLEM SÜRÜYOR

Aynı taleple Federe Kürdistan Bölgesi’nin Hewlêr kentinde HDP üyesi Nasır Yağız 127, Strasburg’da 14 kişi ve Galler’de İmam Şiş 101, cezaevlerinde 16 Aralık’ta başlayan tutuklular 102 gündür açlık grevinde. Açlık grevleri 1 Mart itibariyle tüm cezaevlerine yayıldı.

HDP İL BİNASINDAKİ EYLEM SÜRÜYOR

HDP Diyarbakır il binasında milletvekilleri Dersim Dağ, Tayip Temel ve Murat Sarısaç'ın başlattığı eylem de devam ediyor.

TAHLİYE OLANLAR AÇLIK GREVİNİ EVLERİNDE SÜRDÜRÜYOR

Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi'nde açlık grevine başlayan Sedat Akın’ın tahliye edilmesi ardından Batman’daki evinde sürdürdüğü eylem 80’inci gününde.

Gurbet Ektiren, Bakırköy Cezaevi’nde 15 Ocak’ta başladığı açlık grevini, tahliye olduğu 8 Mart’tan bu yana Mardin’in Derik ilçesindeki evinde; İhsan Sinmiş (55) 1 Mart’ta Silivri Cezaevi'nde başladığı açlık grevini 11 Mart’ta tahliye olduktan sonra İstanbul Küçükçekmece’deki evinde; Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 22 Mart’ta tahliye olan Ferdi Karabay da 1 Mart’ta başladığı açlık grevini evinde sürdürüyor. (Diyarbakır/MA)

Açlık grevindekilerin aileleri: Hükümet bir şey yapmalı