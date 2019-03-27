Galatasaray'ın unutulmaz skoreri Paul Dawkins hayatını kaybetti

Galatasaray basketbol takımının unutulmaz oyuncularından Paul Dawkins, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Basketbol tarihinin mihenk taşlarından Paul Dawkins'i 61 yaşında kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Efsane oyuncumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

YenilmezArmada ruhuyla Galatasaray formasını uzun yıllar terletmiş efsane oyuncularımızdan Paul Dawkins’i unutmayacağız. RIP pic.twitter.com/aEgKJP2h2K — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 26 Mart 2019

1957 Saginaw, Michigan doğumlu olan Dawkins, 1.96 boyundaydı. Şutör guard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan basketbolcu, Northern Illinois'den mezun olduktan sonra 1979'da Utah Jazz tarafından seçilerek NBA'e adım atmıştı. NBA'de 1 sezon geçiren 57 maçta 5.5 sayı 2.2 ribaunt 1.4 asist ortalamasıyla oynayan Dawkins, daha sonra Türkiye'ye geldi.

Galatasaray'da 1981-1989 yılları arasında sekiz sezon forma giyen Dawkins, 1984-1985 ve 1985-1986 sezonlarında üst üste kazanılan iki şampiyonlukta pay sahibi olmuştu.

Dawkins'in formasını giydiği Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı 1985 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sekiz sezonunda 31 sayı ortalamasıyla oynayan Dawkins, 1984 yılında Türk vatandaşlığına geçmişti. 13 numaralı formasıyla akıllarda kalan Dawkins, basketbolda sarı-kırmızılı formayı en uzun süre giyen yabancı oyuncu unvanını taşıyor. (SPOR SERVİSİ)