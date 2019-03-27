Flash TV'de toplu işten çıkarma başladı

"İdari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara veren Flash TV'de toplu işten çıkarmalar yaşandı. 23 personelin iş akdi feshedildi.

Medyaradar'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde yayın hayatına ara verdiğini açıklayan Flash TV'de 23 kişinin iş akdi feshedildi. Flash TV'de haber merkezi, Ankara büro, programlar, teknik servis ve rejiden 23 personelin iş akdi feshedildi, personele ücretsiz izin ve çıkış olmak üzere 2 seçenek sunuldu. 20 kişi çıkışlarını istedi. İhbar tazminatları ödenerek çıkışları verilen bu isimlerin kıdem tazminatı daha sonra ödenecek.

Ücretsiz izin seçeneğini kabul eden isimler arasında ana haber ve gece hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın da var. İş akdi sonlandırılan isimler arasında ise deneyimli haber spikeri İlker Akkurt ve editör-muhabir Hüseyin Aladağ bulunuyor. (MEDYA SERVİSİ)

Flash TV, siyasi baskı nedeniyle yayınlarına ara veriyor

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