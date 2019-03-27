27 Mart 2019 09:00

Flash TV'de toplu işten çıkarma başladı

Baskılar nedeniyle yayın hayatına ara verdiğini açıklayan Flash TV'de toplu işten çıkarmalar yaşandı. 23 kişinin iş akdi feshedildi.

Flash TV'de toplu işten çıkarma başladı

Flash Tv logosu

    • Paylaş

    "İdari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara veren Flash TV'de toplu işten çıkarmalar yaşandı. 23 personelin iş akdi feshedildi.

    Medyaradar'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde yayın hayatına ara verdiğini açıklayan Flash TV'de 23 kişinin iş akdi feshedildi. Flash TV'de haber merkezi, Ankara büro, programlar, teknik servis ve rejiden 23 personelin iş akdi feshedildi, personele ücretsiz izin ve çıkış olmak üzere 2 seçenek sunuldu. 20 kişi çıkışlarını istedi. İhbar tazminatları ödenerek çıkışları verilen bu isimlerin kıdem tazminatı daha sonra ödenecek.

    Ücretsiz izin seçeneğini kabul eden isimler arasında ana haber ve gece hattı programının sunucusu Gökhan Taşkın da var. İş akdi sonlandırılan isimler arasında ise deneyimli haber spikeri İlker Akkurt ve editör-muhabir Hüseyin Aladağ bulunuyor. (MEDYA SERVİSİ)

    Flash TV, siyasi baskı nedeniyle yayınlarına ara veriyor

    Flash TV, siyasi baskı nedeniyle yayınlarına ara veriyor

    Yayını kesilen Flash TV, haber programlarına son verdi

    Yayını kesilen Flash TV, haber programlarına son verdi

    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti

    Yayın hayatına ara verme kararı alan Flash Tv böyle veda etti

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Erdoğan'ın hedef gösterdiği HDP'lilerden, Binali Yıldırım oy istedi
    YAZARLAR
    Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    1 Nisan’dan sonrası daha da önemli

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    EYT’lilerin mücadelesi ve sendikal mücadele

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    2071’e götürecek köprü yıkılırken!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Hiç bitmeyen OHAL

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    "Hiçbir şey haksızlıktan büyük acı vermedi bana"

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    ‘Kırık dökük' günler
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Leyla Güven’in açlık grevi 140’ıncı gününde
    Leyla Güven’in açlık grevi 140’ıncı gününde

    DTK Eş Başkanı ve HDP Milletvekili Leyla Güven'in tecridin kaldırılması talebiyle başladığı açlık grevi 140 gündür sürüyor.

    Aydınlar, açlık grevine ilişkin hükümeti adım atmaya çağırdı
    Aydınlar, açlık grevine ilişkin hükümeti adım atmaya çağırdı

    Sanatçı Levent Üzümcü, Adnan Özyalçıner ve Nur Sürer, tecride karşı başlatılan açlık grevine ilişkin devleti adım atmaya çağırdı.

    Flash TV'de toplu işten çıkarma başladı
    Flash TV'de toplu işten çıkarma başladı

    Baskılar nedeniyle yayın hayatına ara verdiğini açıklayan Flash TV'de toplu işten çıkarmalar yaşandı. 23 kişinin iş akdi feshedildi.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 27 Mart 2019 Çarşamba
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 27 Mart 2019 Çarşamba

    Yerel seçim gündemi, siyasilerin açıklamaları, ekonomik veriler, Rabia Naz'ın şüpheli ölümü, açlık grevi eylemleri ve fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    GÜNCELLENDİ
    Mardin, iradesini kayyımdan alacak
    Mardin, iradesini kayyımdan alacak

    Mardin'de seçimin nabzını tuttuk. Belediyeye atanan kayyımla iradelerinin gasbedildiğini anlatan Mardinliler ekonomik durumdan da çok şikayetçi.

    GÜNCELLENDİ
    Tekirdağ Adayı Sağıroğlu: İşçi politika yapmadan hayatını değiştiremez
    Tekirdağ Adayı Sağıroğlu: İşçi politika yapmadan hayatını değiştiremez

    Tekirdağ Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu’nun seçim çalışmalarına katıldık, işçilerin taleplerini ve Sağıroğlu’nun yönetim anlayışını dinledik.

    GÜNCELLENDİ
    AB'nin tartışmalı yeni telif yönetmeliği onaylandı
    AB'nin tartışmalı yeni telif yönetmeliği onaylandı

    Haber dolaşımı ve bilgi paylaşımında köklü değişikliklerle sansüre neden olacak telif yönetmeliği Avrupa Parlamentosunca onaylandı.

    Sırbistan protestoları: “Korku ülkesi”nde umut arayışı
    Sırbistan protestoları: “Korku ülkesi”nde umut arayışı

    Sırbistan'da 4. ayına yaklaşan protestolar nasıl başladı, halkın talepleri neler, Cumhurbaşkanı Vucic ne diyor? Daniel Bukumirovic'le konuştuk.

    Galatasaray'ın unutulmaz skoreri Paul Dawkins hayatını kaybetti
    Galatasaray'ın unutulmaz skoreri Paul Dawkins hayatını kaybetti
    "Sanatın yaratıcı gücü dünyaya renk ve anlam katar"
    "Sanatın yaratıcı gücü dünyaya renk ve anlam katar"
    Yürüyen merdivenlerde yürümeli mi yoksa ayakta mı durmalı?
    Yürüyen merdivenlerde yürümeli mi yoksa ayakta mı durmalı?
    NASA, kadın astronotlara kıyafet bulamayınca uzay yürüşünü iptal etti
    NASA, kadın astronotlara kıyafet bulamayınca uzay yürüşünü iptal etti
    Conor McGregor emekliye ayrıldı
    Conor McGregor emekliye ayrıldı
    Duruşmaya girebilen fotoğraf makinesi: Mahkeme ressamlığı
    Duruşmaya girebilen fotoğraf makinesi: Mahkeme ressamlığı
    Altın İplik işçileri: İnisiyatif aldıkça sorunlar çözülüyor
    Altın İplik işçileri: İnisiyatif aldıkça sorunlar çözülüyor

    Altın İplik işçileri yaptıkları eylem sonrası ücretlerinin tamamını aldı.

    Kocaeli’de 3’üncü seçenek Reyhan Başaran
    Kocaeli’de 3’üncü seçenek Reyhan Başaran

    Seçime sayılı günler kala Kocaeli'den Arzu Yalçın, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reyhan Başaran'ın adaylığının etkilerini yazdı.

    Hugo Boss’ta 3 ayda 150 işçi işten atıldı
    Hugo Boss’ta 3 ayda 150 işçi işten atıldı

    2011 yılından bugüne yüzlerce işçi işten çıkarılan Hugo Boss'ta sadece 2019’un 3 ayında 25’i sendikalı olmak üzere 150’den fazla işçi işten atıldı.

    "Oy vermeyecektim şimdi bağımsız adaya oy topluyorum"
    "Oy vermeyecektim şimdi bağımsız adaya oy topluyorum"

    Kayseri'den işçi mektubu: Eylem Sarıoğlu’yu takip etmeye başladım. Bir insan bir insanın umutlarına ne kadar etki ederse, o kadar etkili oldu.

    "İlk defa oy vereceğim bilinçli sandığa gideceğim"
    "İlk defa oy vereceğim bilinçli sandığa gideceğim"

    Kayseri'den lise öğrencisi Evrensel'e yazdı: İlk defa oy kullanacağım. Oyum Eylem Sarıoğlu Aslandoğan'a.

    Erdoğan: Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma haline getiririz
    Erdoğan: Ayasofya’yı cami ismiyle müsemma haline getiririz

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp Ayasofya'yı cami ismiyle müsemma hale getiririz.

    Bütün adaylara serbest, Devrimci Güçbirliği adaylarına yasak!
    Bütün adaylara serbest, Devrimci Güçbirliği adaylarına yasak!

    Dersim Devrimci Güç Birliği adaylarının Munzur Üniversitesine ziyareti rektörlükçe engellendi. Adaylar duruma tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı
    Trump, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıyan belgeyi imzaladı

    ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden kararı imzaladı.

    GÜNCELLENDİ
    Alper Taş'tan Soylu'ya yanıt: İspat edemezsen istifa edecek misin?
    Alper Taş'tan Soylu'ya yanıt: İspat edemezsen istifa edecek misin?

    Süleyman Soylu'nun ‘görevden alırız’ diyerek tehdit ettiği adaylardan CHP'nin Beyoğlu adayı Alper Taş, "İspat edemezsen istifa edecek misin?" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    “AKP giderse bir nebze olsun nefes alacağız”
    “AKP giderse bir nebze olsun nefes alacağız”

    İstanbul Aydın Üniversitesinde öğrencilerle yaklaşan yerel seçimleri konuştuk.

    Taciz sanığı imamın tutuklanmamasına tepki
    Taciz sanığı imamın tutuklanmamasına tepki

    Mersin Kadın Platformu üyeleri, cinsel istismar sanığı imamın tutuksuz yargılanmasına tepki göstererek 29 Mart’ta yapılacak duruşmaya çağrı yaptı.

    Cemal Çoban’dan Genel-İş’e ziyaret: İşçiler kendi adayını desteklemeli
    Cemal Çoban’dan Genel-İş’e ziyaret: İşçiler kendi adayını desteklemeli

    Kartal Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cemal Çoban, DİSK/Genel-İş Sendikası Anadolu Yakası 1 No’lu Şubesini ziyaret etti.

    Cezayir Genelkurmay Başkanı, Buteflika'nın istifasını istedi
    Cezayir Genelkurmay Başkanı, Buteflika'nın istifasını istedi

    Cezayir Genelkurmay Başkanı, cumhurbaşkanı makamının boşaltılmasını öngören yasanın uygulanmasını istedi.

    Eğitim Sen, MEB ve TOBB iş birliği protokolüne karşı dava açtı
    Eğitim Sen, MEB ve TOBB iş birliği protokolüne karşı dava açtı

    Eğitim Sen okullar için fiilen ayrı bir hukuk yaratıldığı gerekçesiyle MEB ve TOBB iş birliği protokolüne karşı dava açıldı.

    Biyokütle enerji santraline karşı süren nöbet kazanımla bitti
    Biyokütle enerji santraline karşı süren nöbet kazanımla bitti

    Bursa Karaağız’da yapılması planlanan biyokütle enerji santralinin iptali istemiyle açılan davalardan birinde daha yürütmeyi durdurma kararı verildi.

    Açlık grevindekilerin aileleri: Hükümet bir şey yapmalı
    Açlık grevindekilerin aileleri: Hükümet bir şey yapmalı

    Öcalan’a dönük tecridin kaldırılması için açlık grevine başlayanların aileleri, hükümete adım atma çağrısında bulundu.