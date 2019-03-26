Sinop'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Sinop'ta Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Bjørn Christian Tørrissen/bjornfree.com (CC BY-SA 3.0)
24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 164 bin seçmenin sandığa gittiği Sinop, yerel seçimlerin önemli illerinden. 24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde il genelinde Cumhur İttifakı yüzde 62,5 oy alırken Millet İttifakı yüzde 34,6'da kalmıştı. 2014 Yerel Seçimlerinde AKP'nin adayı Hamza İnce'yi yüzde 17'lik farkla geride bırakan Baki Ergül'ün yönettiği kentte yarış Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçecek gibi görünüyor. Cumhur İttifakı, AKP'den Ali Çöpçü'yü aday gösterirken Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Barış Ayhan oldu. HDP kentte aday çıkarmadı. Sinop Belediye Başkanlığı için SP Sefa Yalın'ı, DP Orhan Sarı'yı, BTP Hüseyin Gül'ü, TKP Cazım Akray'ı, Vatan Partisi Sebahattin Canık'ı ve DSP Ahmet Nur Ceylanlı'yı aday gösterdi. Ayrıca Mete Çağdaş bağımsız aday oldu.
SİNOP'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
Kesinleşen listelere göre Sinop’ta belediye başkan adayları şöyle:
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Ali Çöpçü (Cumhur İttifakı)
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Barış Ayhan (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi (SP): Sefa Yalın
- Demokrat Parti (DP): Orhan Sarı
- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Hüseyin Gül
- Türkiye Komünist Partisi (TKP): Cazım Akray
- Vatan Partisi: Sebahattin Canık
- Demokratik Sol Parti (DSP): Ahmet Nur Ceylanlı
- Bağımsız aday: Mete Çağdaş
Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ SİNOP SONUÇLARI
24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SİNOP SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SİNOP SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ SİNOP SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)
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