Kastamonu'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

24 Haziran seçimlerinde yaklaşık 293 bin seçmenin sandığa gittiği Kastamonu, AKP'nin güçlü olduğu illerden. 24 Haziran Milletvekili Seçimlerinde il genelinde Cumhur İttifakı yüzde 72,3 oy alırken Millet İttifakı yüzde 25,8'de kalmıştı. 2014 Yerel Seçimlerinde MHP'nin adayını yaklaşık 250 oyla geride bırakan Tahsin Babaş'ın yönettiği kentte AKP ve MHP ittifak kurmadı. AKP mevcut belediye başkanı Babaş'ı yeniden aday gösterirken MHP Rahmi Galip Vidinlioğlu'da karar kıldı. Millet İttifakı'nın CHP'li Mustafa Öztürk ile seçime girdiği kentte HDP aday çıkarmadı. Kastamonu Belediye Başkanlığı için SP Kadir Yalçın'ı, TKP Yunus Tan'ı, DP Sezgin Gülcan'ı, DSP Mahir Yıldırım'ı ve BTP de Kemal Bıyıklı'yı aday gösterdi.

KASTAMONU'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

Kesinleşen listelere göre Kastamonu'da belediye başkan adayları şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): Tahsin Babaş

Tahsin Babaş Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): Mustafa Öztürk (Millet İttifakı)

Mustafa Öztürk (Millet İttifakı) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): Rahmi Galip Vidinlioğlu

Rahmi Galip Vidinlioğlu Saadet Partisi (SP): Kadir Yalçın

Kadir Yalçın Türkiye Komünist Partisi (TKP): Yunus Tan

Yunus Tan Demokrat Parti (DP): Sezgin Gülcan

Sezgin Gülcan Demokratik Sol Parti (DSP): Mahir Yıldırım

Mahir Yıldırım Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): Kemal Bıyıklı

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ KASTAMONU SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KASTAMONU SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KASTAMONU SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ KASTAMONU SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)

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