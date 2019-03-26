Fatih'te iki gecekondu yandı

İstanbul'un Fatih İlçesinde Katip Kasım Mahallesi Sepetçi Selim Sokağı'ndaki tek katlı gecekonduda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun bitişiğindeki bir başka binaya da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan binada bulunan vatandaşları tahliye ederek, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, yapılarda maddi hasar oluştu.

DHA'nın haberine göre evsizlerin yaşadığı iki gecekonduda da yangın sırasında içeride kimsenin olmadığı ve herhangi bir mahsur kalma ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. (HABER MERKEZİ)