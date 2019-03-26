Tekirdağ Adayı Sağıroğlu: İşçi politika yapmadan hayatını değiştiremez

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi nüfusunun yoğun olduğu illerden biri. Çerkezköy ve Çorlu’daki sanayi bölgeleri ile Avrupa Serbest Sanayi Bölgesi 1200’den fazla fabrikayı barındırıyor bünyesinde.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, adaylığının açıklandığı ilk günden beri “İşçilerin belirlediği aday” olarak tanınıyor. Peki Tuncay Sağıroğlu kim, neden aday oldu, nasıl bir seçim çalışması yürütüyor? Sağıroğlu ile bir gün geçirdik. (EVRENSEL WEB TV)