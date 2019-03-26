CHP'nin Kadıköy Adayı Odabaşı hayvan ve doğa taahhütnamesi imzaladı

CHP Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı, Türkiye Hayvanları Koruma Derneği ve Kadıköy Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ile bir araya geldi. Odabaşı, hayvan severler tarafından hazırlanan protokolü imzaladı. Odabaşı, aynı gün TEMA tarafından hazırlanan Doğa Dostu Belediye Başkanı Taahhütnamesini de imzaladı.

‘SOKAK KEDİLERİ İÇİN KISIRLAŞTIRMA TALEBİ’

Sahipsiz sokak hayvanları için neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıda, Hayvan severler Odabaşı’ndan Kadıköy Belediyesi’nin sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuyla ilgili yeterli bütçe ve personel ayırması, aşılama ve kısırlaştırma sayısını artırmasını istediler. Kadıköy Kent Başkanı Hayvan Hakları Sözcüsü, Figen Dalgakıran Arat, “Öncelikle bölgemizle ilgili kedi kısırlaştırılması ile ilgili raporumuzu sunduk. Çok net ve açık ifade ettik. İki adet araç ve dört kişilik kedi yakalama personeli talep ettik. Kedilerin kısırlaştırılma sonrası dönemini en iyi şekilde geçirmesi, bizler için çok önemli. Başkanımızın büyük bir titizlikle bu konuyla ilgileneceğini biliyoruz” diye konuştu.

‘KALICI ÇÖZÜMLER BULMALIYIZ’

Dernek temsilcilerini dikkatle dinleyen Odabaşı da, kitle örgütleri ve gönüllülerle birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Birlikte ortak hareket etmeli ve kalıcı çözümler bulmalıyız. Kadıköy’ ü bizimle paylaşan hayvan dostlarımız içinde şartların en iyi şekilde düzenlenmesi için en iyisini yapacağıma emin olabilirsiniz” dedi.

‘DOĞA DOSTU BELEDİYE’ SÖZÜ

Daha sonra TEMA gönüllüleriyle bir araya gelen Odabaşı, yetkililerin hazırladığı, “Doğa Dostu Belediye Taahhütnamesi”ni imzalayarak, Kadıköy’e faydası olacak bütün çalışmalarda yer alacağını, seçilmesi halinde, çevreye duyarlı bir yerel yönetim anlayışıyla çalışacaklarını, bu yönde projeler geliştireceklerini ifade etti. (HABER MERKEZİ)